"충남예술단 운영비 시군 전가...시의회 예산 편성권 침해"

우보천리 (牛步千里). 소걸음으로 천리를 가듯 천천히, 우직하게 가려고 합니다. 말은 느리지만 취재는 빠른 충청도가 생활권입니다.

이 기자의 최신기사 '이방인의 시선'으로 재조명한 대전