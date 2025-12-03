메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

인천경기

25.12.03 14:28최종 업데이트 25.12.03 14:28

성남시의회 문체위 행정사무감사, 전례 없는 '전면 불채택'

문화복지체육위원회 감사 요구 전면 부결...국민의힘·무소속 반대

원고료로 응원하기
경기 성남시의회 제307회 제2차 정례회 문화복지체육위원회 행정사무감사가 8일간의 일정 끝에 2일 최종 마무리됐다. 그러나 이번 감사는 국민의힘과 무소속 의원들의 일방적 반대로 인해 모든 지적·요구사항이 전면 불채택되는 초유의 상황을 맞았다.
경기 성남시의회 제307회 제2차 정례회 문화복지체육위원회 행정사무감사가 8일간의 일정 끝에 2일 최종 마무리됐다. 그러나 이번 감사는 국민의힘과 무소속 의원들의 일방적 반대로 인해 모든 지적·요구사항이 전면 불채택되는 초유의 상황을 맞았다. ⓒ 성남시의회

경기 성남시의회 제307회 제2차 정례회 문화복지체육위원회 행정사무감사가 8일간의 일정 끝에 2일 최종 마무리됐다. 그러나 이번 감사는 국민의힘과 무소속 의원들의 반대로 모든 지적·요구사항이 전면 불채택되는 초유의 상황을 맞았다.

AD
민주당 소속 위원들은 성남FC 대표이사 채용 문제, 물빛정원 악기 구입 등 주요 현안에 대한 감사를 요구했으나, 국민의힘과 무소속 의원들은 성남FC 성적 등 감사와 직접적 관련이 없는 이유를 들어 반대했다. 이에 민주당 의원 전원이 퇴장하며 회의는 파행으로 이어졌다.

국민의힘 의원이 제출한 감사 요구안 역시 국민의힘 출신 무소속 의원의 반대로 부결됐다. 결국 해당 국민의힘 의원도 퇴장했고, 의결 정족수 부족으로 모든 안건이 불채택됐다.

민주당 의원들은 "시민을 대신해 감사에 나선 의원들의 기본적 권한마저 다수당이 정치적으로 봉쇄했다"며 "이는 국민의힘 출신 신상진 시장을 보호하기 위한 정치적 방어행위일 뿐"이라고 강하게 비판했다. 이어 "시 집행부에 대한 견제와 감시라는 의회의 본질적 역할을 다수당의 횡포가 가로막은 사건"이라며 향후 책임을 강력히 요구하겠다고 밝혔다.

#성남시의회#성남시

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

박정훈 (friday76) 내방

"삶은 기록이다" ... 이 세상에 사연없는 삶은 없습니다. 누구나의 삶은 기록이고 그만한 가치가 있습니다. 사람사는 세상 이야기를 사랑합니다. p.s 오마이뉴스로 오세요~ 당신의 삶에서 승리하세요~!!

이 기자의 최신기사부승찬, 윤석열 북풍 기소 못한 외환유치죄 개정안 발의

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기