"내란정당 국민의힘" 현수막 찢고, 분노한 충남 시민들

▲12.3 내란 사태가 발생한지 1년째가 되는 3일 천안, 당진, 보령, 서천, 서산 등 충남 전역에서는 ‘국민의힘 해체’를 요구하는 집회와 기자회견이 잇따랐다. 사진 왼쪽 천안 , 오른쪽 당진. ⓒ 이재환 - 독자제공 관련사진보기