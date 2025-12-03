"내란정당 국민의힘" 현수막 찢고, 분노한 충남 시민들

12.3 내란 사태가 발생한 지 1년째가 되는 3일 천안, 당진, 보령, 서천, 서산 등 충남 전역에서는 '국민의힘 해체'를 요구하는 집회와 기자회견이 잇따랐다.
일부 시민들은 '내란 반성 없는 국민의힘 해체하라'라고 촉구했고, 일각에서는 '내란정당 범죄소굴 국힘당'(국민의힘)이라는 문구가 적힌 현수막을 찢으며 분노를 표출하기도 했다.
천안시민들로 구성된 천안촛불행동은 이날 국민의힘 충남도당 당사 앞에서 집회 및 기자회견을 열고 "국민의힘은 내란에 대한 사과를 둘러싸고 자중지란에 빠졌다"면서 "내란을 옹호하고 '윤어게인'을 외치는 아스팔트 극우들에 장악된 국민의힘"은 회복불능 상태라고 쏘아 붙였다. 이들은 '국민의힘 해체'를 촉구하며 '내란정당 범죄소굴 국힘당'이라고 적힌 현수막을 찢었다.
당진시민들로 구성된 당진민중행동도 이날 오전 당진시청 브리핑실에서 기자회견을 열고 "불법 계엄 1년, 윤석열 일당과 국민의힘 등 내란세력은 여전히 민주주의 가치를 부정하고 있다"며 "국민의 생명과 안전을 경시한 자신들의 과오를 반성하기는커녕, 기득권 유지에만 매달리고 있다"고 성토했다.
그러면서 "내란은 아직 끝나지 않았다. 국회는 불법계엄과 내란 사건을 전담해 진실을 규명하고 책임자를 끝까지 처벌할 수 있는 내란 전담 재판부를 즉시 설치해야 한다"고 주장했다.
보령시민들도 이날 보령시에 위치한 장동혁 국민의힘 당대표 지역사무소 앞에서 기자회견을 열었다. 이들은 현수막을 통해 '내란 반성없는 국민의힘 해체하라'고 촉구했다(관련 기사 : "12.3계엄이 의회 탓?" 보령시민들, 장동혁 사퇴 촉구
).
이들 시민들은 기자회견문을 통해 "지난해 윤석열의 12.3 비상계엄 선포는 명백한 헌정 파괴였다"면서 "대한민국 민주주의가 지난 40년간 쌓아온 원칙을 짓밟는 내란이며 중대 범죄"라고 규정했다.