사회

광주전라

25.12.03 13:31최종 업데이트 25.12.03 13:31

보성 율포항 국가어항 '첫걸음'…내년 정부예산안 기본설계비 반영

10년 만의 성과, 개발 사업비 전액 국비 717억 투자 전망

전남 보성군 율포항 전경.
전남 보성군 율포항 전경. ⓒ 보성군

전남 보성군의 율포항이 국가어항으로 신규 지정받기 위한 첫걸음을 내디뎠다.

보성군은 율포항 국가어항 지정을 위한 기본설계비 9억 원이 2026년 정부예산안에 반영됐다고 3일 밝혔다.

앞서 보성군은 지난 2015년부터 지속적으로 율포항의 국가어항 지정을 정부에 꾸준히 요구해 왔다.

정부예산안 반영된 후 기본설계를 거쳐 국가어항 지정·고시가 되면, 공공개발사업이 차례대로 추진될 예정이다. 1·2단계를 포함한 전체 개발에는 약 717억 원의 국비가 투입될 전망이다.

이를 통해 ▲어선 수용 능력 확대 및 안전성 강화 ▲신규 부지 조성(2만 2845㎡) 및 핵심 어업 인프라(냉장·냉동시설, 어구 건조·야적장, 창고 등) 확충 ▲관광·레저·휴게시설을 유치 등을 통해 보다 체계적이고 안정적인 항만 관리 체계를 구축하게 된다.

특히 인근 시군과 연계해 관광·수산·항만 기능을 아우르는 다기능 국가어항의 역할을 할 것으로 기대를 모으고 있다.

김철우 보성군수는 "KTX-이음 개통으로 전국이 반나절 생활권으로 연결되면, 율포항은 해양 교통의 허브항·수산물 생산 거점항·해양관광 중심항으로 도약해 남해안 관광의 새로운 중심지가 될 것"이라며 "이번 국가어항 예산 확보는 향후 100년을 준비하는 보성 해양전략의 핵심 동력으로, 어촌·어업인의 삶의 질 향상에 최선을 다하겠다"고 말했다.

