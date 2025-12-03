'일주일에 한 번이라도...' 고등학생들에게 시쓰기 수업이 필요한 까닭

큰사진보기 ▲2026학년도 대학수학능력시험(수능)이 치러진 13일 오전 서울 종로구 경복고등학교에 마련된 고사장에서 수험생이 시험을 준비하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치 스토리에도 실립니다.

언어 교육의 목표는 말하기/듣기, 읽기, 쓰기 능력을 고루 함양하는 데 두어야 마땅하다. 국어 교육도 마땅히 그러해야 한다. 그런데 내가 근무했던 지역의 일반계 고등학교에서는 앞서 이야기한 네 가지 능력을 골고루 함양할 수 있는 국어 수업을 진행하기가 결코 쉽지 않았다.대학수학능력시험(수능) 때문이었다. 읽기 능력이 뛰어나면 수능에서 좋은 성적을 거둘 수 있기에 내가 근무했던 지역 일반계 고등학교의 국어 수업은 읽기 능력 함양에 초점이 맞추어져 있었다. 예외가 있겠지만 우리나라 대부분 일반계 고등학교 국어 수업의 풍경도 비슷하리라 생각한다.현직에 있을 때 이런 현실 무척 안타까웠다. 말하기/듣기와 쓰기 능력을 키울 수 있는 수업을 하고 싶었다. 내가 좀 더 관심과 애정을 기울여 진행했던 쓰기 수업에 관해 이야기해 보겠다. 2023년의 일이다. 돌이켜 생각해 보니 쉽지만은 않은 일이었다. 맨 먼저 해야 할 일은 같은 학년을 담당하는 동료 교사를 설득하는 것이었다. 쓰기 수업을 하자고 하면 동료 교사들은 마뜩지 않은 표정을 짓기 일쑤였다.하지 않던 것을 하자고 하니 어쩌면 당연한 반응이었다. 수업 방법을 알려주고 수업 자료를 제공하겠다며 끈질기게 이야기해서 결국 쓰기 수업을 하기로 했다. 주당 4시간의 국어 수업 중 1시간을 쓰기 수업에 활용하기로 했다. 쓰기 수업 주제는 시 쓰기였다. 그리고 이 시 쓰기 수업을 수행 평가에 포함하기로 했다. 다음으로 해야 할 일은 학생들을 설득하는 것이었다.학생들은 쓰기 수업을 몹시 싫어했다. 읽기 수업은 주로 가만히 앉아 듣는데 반해 쓰기 수업은 스스로 머리를 쓰고 손을 움직여야 하기 때문이다. 이 쓰기 수업이 수행 평가의 일종이고 성실하게 참여하면 생활기록부의 과목별 세부능력 및 특기사항 기록을 멋지게 장식할 수 있을 것이라고 학생들을 설득했다.그렇게 그해 시 쓰기 수업을 시작했다. '시를 잘 읽지도 않고 시를 써 보지도 않고 않은 학생들을 대상으로 시 쓰기 수업이 가능할까?'라는 의문이 들 수도 있겠다. 시라는 말을 들었을 때 우리 머릿속에 딱 떠오르는 그런 시를 쓰라고 하면 실패할 확률은 백 퍼센트에 수렴한다. 학생들이 도저히 할 수 없는 일을 강요하는 꼴이 되고 만다. 그러면 어떤 시를 쓰게 해야 할까?학생들의 구체적인 실제 경험을 소재로 시를 쓰게 해야 한다. 이렇게 시를 쓰는 것을 '생활시 쓰기'라고 한다. 예를 들어 친구와 싸운 이야기, 엄마한테 혼난 이야기, 강아지를 떠나보낸 이야기, 수학여행 가서 즐겁게 논 이야기 등이 생활시의 소재가 된다. 이런 일상적인 이야기가 시가 될 수 있을까 라는 의문이 들 수 있겠지만 고등학교 학생들에게 시를 쓰게 하려면 이런 일상적인 이야기를 소재로 삼아야 한다. 그래야 진솔한 시가 나온다. 그렇지 않으면 학생들은 매우 추상적이고 공허한 시를 쓰게 된다.생활시 쓰기의 과정은 대략 이렇다. 제일 먼저 하는 일은 학생들에게 자신들의 삶을 떠올려 보게 하는 것이다. 기억나는 가장 어린 시절의 일부터 고등학교 때까지의 일을 떠올리게 한다. 그중 가장 의미 있다고 생각하는 일 하나를 선택하게 한다. 그런 다음 그 일과 관련해서 떠오르는 단어들을 쭉 나열하게 한다. 그 단어들 중에서 핵심적인 단어 몇 개를 중심으로 이야기를 만들게 한다. 줄글(산문) 한 편을 쓰게 하는 것이다. 이 줄글을 적절한 부분에서 나누어 연과 행을 만들어서 시의 꼴을 갖추게 한다. 마지막으로 은유, 대구, 반어, 역설 등의 수사법 중에서 두 가지 이상을 반드시 사용하고 운율적 요소를 고려하여 꼭 필요하지 않은 단어나 조사 등을 없애게 하여 시의 맛이 살아나도록 한다.생활시 쓰기 과정을 이렇게 요약하니 간단해 보이는데, 실상은 그렇지 않다. 주 1회 수업으로 한 학기에 걸쳐 이루어진다. 매 시간 글을 쓰지 않으려고 뻗대는 학생들을 설득하고 독려해야 하는 지난한 과정이다. 학생들이 쓴 글을 읽고 학생들과 이야기를 나누며 좀 더 좋은 글을 쓸 수 있도록 학생들에게 조언을 하다 보면 교사도 지치기 마련이다. 학생들도 쓰기 수업을 싫어한다.하지만 쓰기 수업은 꼭 해야 한다. 앞에서 이야기한 생활시 쓰기 수업의 경우, 학생들에게 자신들의 삶을 되돌아볼 수 있는 기회를 제공한다. 지식을 전달하는 단순한 수업만 할 게 아니라 수업 속에 학생들의 삶을 끌어들이는 수업도 해야 한다. 매 시간 그렇게 수업을 할 수는 없더라도 일주일에 한 번쯤 그런 수업을 해야 하지 않겠는가.생활시 쓰기 수업 이외에도 자신의 주장을 근거를 갖춰 쓰는 '논리적 글쓰기', 자신이 알고 있는 사실을 전달하는 '정보 전달 글쓰기', 어떤 대상을 통해 깨달은 바를 쓰는 '성찰하는 글쓰기' 등등 여러 가지 형태의 쓰기 수업이 있다. 우리나라 모든 고등학교에서 일주일에 한 번만이라도 쓰기 수업을 진행되기를 바란다. 우리나라 고등학교 교육이 한층 풍성해질 터이다.