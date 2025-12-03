고개 숙인 13명의 국힘 의원들... "과오 반성, 국민께 사죄"

▲국민의힘 초·재선 의원들이 3일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 비상계엄 1년, 성찰과 반성 관련 기자회견을 열어 "집권 여당의 국회의원으로서 비상계엄을 미리 막지 못한 책임을 통감하면서 국민께 머리 숙여 사과드린다"며 "성찰과 반성 그리고 뼈를 깎는 혁신으로 거듭나겠다"고 말했다. (사진 왼쪽부터 유용원, 김소희, 조은희, 배준영, 김용태, 이성권, 엄태영, 안상훈 의원). ⓒ 유성호 관련사진보기