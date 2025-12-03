울산 중구 '탄소중립 지자체' 최우수상, 비결은 '주민과 함께 실천'

▲울산 중구(구청장 김영길)가 9월 2일 오전 8시 40분 중구청 1층 로비에서 ‘출근길, 지구를 위한 우리의 작은 실천’ 탄소중립 홍보 활동(캠페인)을 진행했다. 이날 김영길 중구청장과 중구청 전 직원은 탄소중립 실천 서약에 동참하고, 일상에서 실천 중이거나 실천하고자 하는 탄소중립 실천 과제에 투표했다. ⓒ 울산 중구 관련사진보기