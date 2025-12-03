메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

부산경남

25.12.03 11:58최종 업데이트 25.12.03 11:58

"계엄 동조 세력, 아직도 울산서 혼란 조장... 뿌리 뽑아야"

진보당 울산시당, 12.3 내란 1년 맞아 기자회견... "내란 세력 청산은 새로운 울산 위한 필수 과제"

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
진보당울산시당 운영위원들이 3일 시의회프레스센터에서 12.3 내란 계엄 1년의 입장을 밝히고 있다
진보당울산시당 운영위원들이 3일 시의회프레스센터에서 12.3 내란 계엄 1년의 입장을 밝히고 있다 ⓒ 울산시의회 제공

"국민의힘 지역정치인들이 계엄과 연관된 자신들의 과오에 대해 단 한 마디의 사과도 하지 않고 있는 것이 울산 시민으로서 매우 부끄럽다."

진보당 울산시당은 3일, 12.3 내란 1년을 맞아 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 이렇게 말했다.

이들은 "제2의 윤석열이 나오지 못하도록 내란 세력을 뿌리 뽑아야 하지만, 아직 제대로 진행되지 않았으며, 사회 대개혁을 요구하는 국민들의 요구만큼 국가는 바뀌지 않았다"고 전했다.

AD
진보당 "12월 3일 계엄의 밤, 국회로 달려가 온몸으로 민주주의를 지켜낸 국민들께, 울산 지역에서 추운 겨울 동안 탄핵 광장을 지켜낸 울산 시민들께 감사의 인사를 전한다"고 말했다.

그러면서 "지금도 일부 내란 동조 세력이 지역에서 주민들에게 혼란을 줄 수 있는 발언을 이어가고 있다"며 "이들이 청산되지 않는다면 울산의 새로운 미래는 점점 더 멀어질 것"이라고 지적했다.

이어 "길 위의 돌부리를 치워야 빠르게 달려갈 수 있듯, 내란 세력 청산은 새로운 울산을 위해 필요한 과제"라고 강조했다.

진보당은 또 "국민의힘은 여전히 사과를 하지 않고 있다. 혹시 내년 지방선거를 앞두고 거짓된 행동을 하려 한다면, 차라리 사과하지 않는 편이 낫다"며 "다가올 지방선거에서 울산 시민들은 정책과 행동을 기준으로 정치인을 판단할 것이며, 국민의힘은 '국민의 힘'이 얼마나 강력한지 똑똑히 알게 될 것"이라고 경고했다.

진보당 울산시당은 끝으로 "12.3 계엄을 막아낸 민주 시민들과의 약속을 반드시 지킬 것"이라며 "2026년 지방선거에서 내란 세력을 지방 권력에서 몰아내고 새로운 울산 정치를 만들기 위해 울산 시민과 함께 나아가겠다"고 밝혔다.


#내란1년#진보당울산#입장발표

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

10만인클럽
10만인클럽 회원
박석철 (sisa) 내방

울산지역 일간지 노조위원장을 지냄. 2005년 인터넷신문 <시사울산> 창간과 동시에 <오마이뉴스> 시민기자 활동 시작. 저서로 <울산광역시 승격 백서> <한국수소연감> 등이 있음

이 기자의 최신기사울산 중구 '탄소중립 지자체' 최우수상, 비결은 '주민과 함께 실천'

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기