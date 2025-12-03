순천시, 성평등가족부 '가족친화기관' 재인증

큰사진보기 ▲전남 순천시청 전경. ⓒ 순천시 관련사진보기

전남 순천시는 지난 1일 성평등가족부로부터 '2025년 가족친화기관'으로 재인증을 받았다고 3일 밝혔다.이번 인증으로 순천시는 지난 2014년 최초 인증 이후 지속해서 가족친화기관으로 선정됐으며 이번 재인증은 2028년 11월까지 3년간 유지된다.가족친화인증제도는 가족 친화 사회환경 조성을 촉진하기 위해 가족친화제도를 모범적으로 운영하는 기업이나 공공기관에 대해 심사를 거쳐 인증을 부여하는 제도이다.인증 분야는 자녀 출산 양육 및 교육지원 제도, 근로자 및 부양가족 지원제도, 가족친화 직장문화 조성 노력 등으로 가족친화 사회 환경 조성을 위해 시에서 추진하고 있는 직원복지제도 전반을 심사했다.시 관계자는 "직장은 이제 단순한 일터가 아닌 직원 개개인의 삶의 질을 높이고 건강하고 행복한 가정을 이룰 수 있게 돕는 동반자의 역할을 하는 시대가 왔다"며 "앞으로도 직원들의 일‧가정 양립을 돕기 위한 환경 조성을 위해 노력하겠다"고 말했다.한편 순천시의 가족친화인증기업은 총 25개소로 공공기관인 순천시, 전남신용보증재단, (재)전남테크노파크 3개소와 중소기업으로는 부경산업개발(주)외 21개소이며, 유한회사 그린시스템알파, 주식회사 바름종합건설, 주식회사 토당이 2025년 신규인증을 받았다.