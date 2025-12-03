12.3 내란 발생 1년 뒤 통과된 '대북전단 살포 규제법'

▲윤종오 국회의원(진보당, 울산북구), 진보당 김재연 대표, 민주사회를 위한 변호사모임 통일위원회 함승용 변호사, 이재훈·김민혁 접경지역 주민이 2024년 11월 5일 오전 11시 20분 국회 정론관에서 기자회견을 열고 대북전단 살포를 규제하는 남북관계 발전에 관한 법률 일부개정법률안을 발의한다고 밝혔다. ⓒ 윤종오 의원실관련사진 관련사진보기