광주 숙원사업 '마륵동 탄약고 이전' 내년 본격 재개

큰사진보기 ▲공군 제1전투비행단 활주로. ⓒ 안현주 관련사진보기

AD

20년 넘게 광주광역시의 숙원인 서구 마륵동 탄약고 이전사업이 본격적으로 재개된다.더불어민주당 양부남 의원(광주 서구을)은 3일 "2026년도 본예산에서 마륵동 탄약고 이전사업 예산이 35억원 증액, 총 50억원의 예산이 확정돼 탄약고 이전이 본격화될 것"이라고 밝혔다.'마륵동 탄약고 이전사업'은 2005년 국방부의 이전사업 승인을 시작으로 2023년까지 총사업비 3262억원 중 2681억원을 보상비와 공사비 일부로 투입하며 사업을 진행했다.하지만 지난 2023년 하반기 군공항 이전 논의와 맞물려 잠정 보류됐다.도심 한가운데 위치한 마륵동 탄약고는 오랜 기간 시민들의 재산권 제한과 안전사고 우려, 생활 불편을 초래했다.또 군사시설보호구역 지정으로 인근 주민들이 개발 제약, 아파트 진입로 연결 곤란 등 각종 민원을 제기했다.양 의원은 탄약고 이전을 위해 지역주민 간담회 등을 통해 해결 방안을 모색하고, 이재명 대통령에게 광주 군공항 이전과 별개로 마륵동 탄약고의 조속한 이전을 직접 건의하는 등 여러모로 노력했다고 설명했다.특히, 국회 예산심의 과정에서 한병도 예결위원장을 포함한 예결위원, 국방위원과의 지속적인 협력을 통해 정부 예산안 미반영분 중 35억원을 추가편성, 총 50억원의 이전사업비를 확보했다.양 의원은 "마륵동 탄약고 이전은 내년 설계재검토 용역을 거쳐 본격적인 추진될 것"이라며 "미반영 예산의 추가 확보를 통해 탄약고 이전이 조속히 마무리될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.