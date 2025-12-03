지도부 대신 고개 숙인 국힘 의원들 "계엄 1년, 이유 불문 사과"

▲국회 국방위원인 유용원 국민의힘 의원이 3일 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "12.3 비상계엄 사태 1주년을 맞아, 씻을 수 없는 상처를 준 군 장병들과 국민께 참회의 마음으로 사죄드린다"며 고개를 숙이고 있다. 유 의원은 "그날 계엄령 선포 직후 국회로 출동했던 장병들, 군의 작전 매뉴얼에 따라 계엄 후속 조치에 나섰던 대다수 장병에게는 그 어떤 책임도 없다"면서 정부에 "더 이상 군이 불필요한 흔들림 속에서 분열되지 않고 선의의 피해자가 생기지 않도록 신중하고 절제된 조치를 부탁드린다"고 밝혔다. ⓒ 남소연 관련사진보기