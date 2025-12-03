"합참에도 숨긴 작전, 북에 먼저 도발... 정말 이상했다" 그가 '전단작전' 제보한 이유

▲전단작전 제보자 K씨2023~2024 국군심리전단 예하 O중대에서 제원산출병으로 복무한 K씨는 북한이 오물풍선을 보내기 전부터 군이 비밀리에 대북전단을 담은 풍선을 북한으로 날렸다고 증언했다. K씨는 자신의 이름과 얼굴은 공개하지 말아달라고 요청했다. ⓒ 김도균 관련사진보기