반성 아닌 '내란 옹호' 택한 국힘... 장동혁 "의회 폭거 막기 위한 계엄"

장동혁 국민의힘 당 대표가 12.3 비상계엄 및 내란사태 1주년을 맞아 입장을 밝히기는 했다. 그러나 반성은 없었다. 명확한 사과도 없었다. 비상계엄의 원인을 여당 탓으로 재차 돌렸다. 내년 전국동시지방선거를 앞두고 '정권심판' 목소리만 높였다. 이미 예견된 '톤 앤드 매너'였고, 예상을 전혀 빗나가지 않았다.
장동혁 대표는 취임 100일을 맞은 3일 오전, 페이스북을 통해 메시지를 냈다. 이날 장 대표는 별도의 기자회견을 열지 않기로 했다. 공식 일정도 잡지 않았다. 사실상 언론사 카메라와 기자들의 질문을 피해 SNS 메시지로만 갈음하는 모양새다.
"하나로 뭉쳐 제대로 싸우지 못해 책임 통감"
장 대표는 "12.3 비상계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 계엄이었다"라며 "계엄에 이은 탄핵은 한국 정치의 연속된 비극을 낳았고, 국민과 당원들께 실망과 혼란을 드렸다"라고 입을 열었다. 앞서 전국을 순회하며 규탄대회 때 외쳤던 발언을 반복한 셈인데, 사실상 헌법재판소가 전직 대통령 윤석열씨를 파면하면서 적시했던 비상계엄의 위헌·위법성을 인정하지 않는 뉘앙스다. 헌재의 결정에 불복해온 '윤 어게인' 세력의 논지를 그대로 차용하며 이를 공식화한 것이다.
그는 "하나로 뭉쳐 제대로 싸우지 못했던 국민의힘도 그 책임에서 자유롭지 못하다"라며 "국민의힘 당대표로서 책임을 통감한다"라고 밝혔다. '책임'을 느끼는 이유는 '하나로 뭉쳐 제대로 싸우지 못했다'라는 데 있을 뿐, 비상계엄이나 내란 관련 사과는 아니었다.
그는 "이제 어둠의 1년이 지나고 있다. 두터운 장막이 걷히고, 새로운 희망의 길이 열리고 있다"라며 "추경호 전 원내대표 영장 기각이 바로 그 신호탄"이라고 재차 의미를 부여했다(관련 기사: 추경호 영장 기각 후, 국힘 "내란몰이 포기하라는 국민 명령"... 반성은 없었다
https://omn.kr/2g99i). "2024년 12월 3일부터 시작된 내란몰이가 2025년 12월 3일 막을 내렸다"라는 주장이었다.
이어 "저들의 화살이 사법부로 향할 것이다. 더 강력한 독재를 위해 사법부를 장악하고, 자유민주주의를 짓밟는 반헌법적 악법들을 강행할 것"이라며 "이재명 정권의 대한민국 해체 시도를 국민과 함께 막아내야 한다"라고 대여 투쟁 의지를 다졌다.
장 대표는 "정권이 국민을 짓밟고, 역사를 거스르고, 헌법의 '레드라인'을 넘으면, 국민과 야당이 분연히 일어나 '레드카드'를 꺼내야 한다"라며 "그것은 바로 내년 지방선거에서의 심판"이라고 목소리를 높였다. "오만하고 독선적인 이재명 정권을 견제하지 못하면, 그들은 국민 위에 군림하여 독재의 길을 걸어갈 것"이라며 "심판하지 않으면 심판을 당한다"라고도 경고했다.
"혁신의 형식화 거부한다"라며 혁신 요구 묵살... 중도 외연 확장도 사실상 거부
그는 또한 "보수정치를 새롭게 설계하겠다"라면서 "국민의힘이 지금 해야 할 일은 '이기는 약속'이다. 이제 국민의힘은 '하나 된 전진'을 해야 한다"라고 강조했다. "국민의힘은 혁신의 형식화를 거부한다. 혁신은 선언이 아니라 행동"이라며 "분열이 아니라 단결이 절실한 때"라고도 이야기했다. 구체적인 혁신의 그림을 제시하는 대신 '단일대오'만 재차 강조하는 모양새이다. 소장파 등 당내 일각의 요구를 뭉개는 셈이다.
장 대표는 "보수정치가 외면받는 이유는 핵심 가치를 상실했기 때문이 아니다"라며 "보수가 지켜온 진정한 가치를 시대에 맞는 언어로 국민께 전달하지 못했기 때문"이라고 분석했다. "올바르고 확고한 보수의 정체성을 무기로 포퓰리즘에 멍든 분배정치를 넘어서겠다"라며, 외연 확장보다 기존 보수 가치를 지키는 데 방점을 찍은 것이다.
그는 "4번 타자 없는 구단이 운동장만 넓혀서는 우승을 할 수 없다"라며 "정체성과 신념, 그리고 애국심을 갖춘 보수정치의 4번 타자가 되겠다"라고 목소리를 높였다. 중도층 공략보다 지지층 결집 기조를 반복해 못 박은 셈이다.
마지막으로 "6개월 후, 우리는 민주당 심판과 보수 재건을 반드시 이뤄낼 것"이라며 "담대한 희망을 품고, 국민 여러분, 당원 여러분과 함께 뚜벅뚜벅 나아가겠다"라고도 덧붙였다.