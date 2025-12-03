추경호 영장 기각 후, 국힘 "내란몰이 포기하라는 국민 명령"... 반성은 없었다

큰사진보기 ▲12·3 비상계엄 당시 의원들의 계엄 해제 표결 참여를 방해한 혐의를 받는 국민의힘 추경호 의원이 3일 구속영장이 기각돼 경기도 의왕 서울구치소를 나서고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"반헌법적·반민주적 내란몰이를 멈추지 않으면 국민들께서 이 정권을 끌어내릴 것이다." - 장동혁 국민의힘 당 대표

추경호 국회의원의 구속영장이 기각되자, 국민의힘이 즉시 환영의 입장을 밝혔다. 국민의힘은 이번 추 의원 영장 기각을 근거로 이재명 정권을 '독재'로 규정하고 대여 투쟁의 빌미로 삼는 모양새다. 이재명 대통령 탄핵 가능성을 에둘러 내비치는 듯한 발언까지 나왔다.3일 새벽 구속영장 기각 직후 서울중앙지방법원을 빠져 나온 추경호 국회의원은 "무엇보다도 오늘 공정한 판단을 해주신 법원에 감사드린다"라며 "강추위에 늦게까지 걱정과 관심·응원보내 주신 모든 분께 감사 말씀 드린다"라고 했다. 그는 "이재명 정권은 정치탄압·야당탄압을 중단하고, 민생을 지키고 미래를 키우는 일에 집중해주면 고맙겠다"라며 "그 길에 진정성이 있으면 저도 적극적으로 동참·협력하겠다"라고 짧게 소감을 마무리했다.국민의힘 지도부와 의원들은 현장에서 그를 기다리며 환영의 인사를 보냈다. 송언석 국민의힘 원내대표는 "사필귀정"이라며 "특검 수사 자체가 잘못됐다는 방증이다. 내란특검은 즉각 해체하고 더 이상의 내란몰이를 중단하기를 집권 여당에 강력히 촉구한다"라고 말했다.장동혁 대표는 이날 현장에서의 발언과 같은 취지로 별도의 입장문을 냈다. 그는 "우리 국민들께서, 이재명 정권의 내란몰이 폭거를 준엄하게 심판하셨다. 대한민국 사법부는, 정의롭고 용기있게 정치 특검을 멈춰 세웠다"라며 "오늘 추경호 의원 구속영장 기각으로 대한민국에 법치가 살아있음을 확인했다"라고도 추켜세웠다.그는 "국민이 이재명 정권에 명령하고 있다. 정치보복을 중단하라는 명령이다. 국민탄압을 멈추라는 명령이다. 내란몰이를 포기하라는 명령이다"라고 주장했다. 특히 "이재명과 민주당에 엄중히 경고한다"라며 "독재와 폭압을 멈추지 않는다면, 더 이상 국민들께서 용납하지 않을 것"이라고도 목소리를 높였다."반헌법적·반민주적 내란몰이를 멈추지 않는다면, 국민들께서 이 정권을 끌어내릴 것"이라고도 덧붙였다.장 대표는 12.3 비상계엄과 내란사태 1년을 맞아 "오늘은 계엄과 탄핵, 내란몰이의 어두운 과거에 마침표를 찍고, 새로운 미래를 시작하는 날이 될 것"이라고 평했다. "국민의힘이 국민과 함께 이재명과 민주당의 독재폭압을 종식시키고 자유민주주의의 새 길을 열겠다"라며 "국민을 지키고 나라를 바로 세우기 위해 우리의 싸움을 멈추지 않겠다"라고도 선언했다.그는 "국민 승리의 그날까지 국민 여러분께서 함께 싸워 주시길 간곡히 당부드린다"라고 입장문을 마무리했다. 국민의힘 지도부가 이날 별도의 공식 일정을 잡지 않은 상황에서, 사실상 별도의 사과 및 반성 메시지를 내지 않고 '대여 투쟁 선언'으로 대신하는 모양새이다.박성훈 수석대변인도 같은 날 이른 오전 논평을 통해, 이번 구속영장 기각을 "지극히 당연한 결정"이라며 "사법부가 민주당과 이재명 정권의 '내란몰이 정치공작'에 제동을 건 '상식적인 판단'"이라고 평가했다.그는 "특검은 지난 반년 동안 야당의 전 원내대표를 중죄로 몰아넣기 위해 무리한 수사를 이어왔다"라며 "오늘의 기각 결정으로 특검 수사는 '정치 수사', '억지 수사', '상상력에 의존한 삼류 공상 수사'였음이 명백히 드러났다"라고 주장했다.또한 "무도한 공격과 조작된 프레임이 더는 통하지 않는다는 사법부의 마지막 양심이자 준엄한 경고"라며 "민주당이 내세웠던 모든 주장이 허술한 정치공작이었음을 법원이 명확히 확인해 준 것"이라고 여권을 겨냥했다.박 대변인은 "국민의힘을 위헌 정당으로 몰고 가려는 민주당의 음험한 계략은 물거품으로 돌아갔다"라며 "국민의힘은 오늘을 새로운 출발점으로 삼겠다. 짓밟힌 법치를 바로 세우고, 정권의 폭주를 반드시 멈춰 세우겠다"라고 강조했다.