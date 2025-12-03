내란 저지 1주년... "국민의힘 해산해야 민주주의가 바로 선다"

큰사진보기 ▲국민의힘 경기도당 앞에서 경기촛불행동과 경기인천대학생진보연합 등 시민단체가 '12.3 불법계엄 1년' 기자회견을 열고 국민의힘을 내란정당으로 규정하며 해산을 촉구하고 있다. ⓒ 서창식 관련사진보기

큰사진보기 ▲'12.3 불법계엄 1년'을 맞아 경기촛불행동과 시민단체 회원들이 국민의힘 경기도당 앞에서 국힘당 해산을 촉구하며 구호를 외치고 있다. 참가자들은 "국힘당은 해산하라"는 손피켓을 들고 규탄 발언을 이어갔다. ⓒ 서창식 관련사진보기

큰사진보기 ▲참가자들이 기자회견 후 국민의힘 경기도당 현판 앞에 '국힘당 해산 국민 명령서'를 부착하며 해산 촉구 의지를 밝히고 있다. ⓒ 서창식 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 수원시민신문에도 실립니다.

12.3 내란 국민주권 승리 1주년을 맞아 전국 곳곳에서 동시다발 기자회견이 열리는 가운데, 경기 지역 시민사회도 3일 국민의힘 경기도당사 앞에서 기자회견을 열고 국민의힘 해산을 촉구했다.이들은 "1년 전 계엄을 멈춰 세운 건 국민이었다"며 "내란정당 국민의힘을 해산해야 민주주의가 바로 선다"고 목소리를 높였다. 참가자들은 "국민이 명령한다, 국민의힘은 해산하라!"고 촉구하며, 12.3 사태 1주년을 맞아 다시 한 번 책임자 단죄와 내란세력 청산을 요구했다.수원오산화성촛불행동 서지연 공동대표는 "1년이 지났지만 내란범 누구도 처벌받지 않았고 사법부는 내란세력을 비호하고 있다"며 "국민의힘은 '내란은 없었다'며 국민을 기만하고 있다"고 비판했다. 이어 "민주주의를 짓밟은 세력에 반드시 책임을 물어야 하며 국민의힘 해산은 불가피하다"고 강조했다.이어 경인대진련 조서영 대표는 "국민의힘은 계엄 동참·탄핵 반대·윤석열 체포 방해 등 명백한 내란정당"이라며 "국민은 이미 국힘당 장례를 치렀다"고 밝혔다. 이어 "내란 가담 인사는 단 한 명도 처벌되지 않았다"며 "대학생들도 앞장서 국힘당 해산을 반드시 이뤄내겠다"고 말했다.안성촛불행동 한서진 대표는 "국힘당은 불법계엄에 동조하고 국민 대신 내란수괴 편에 섰던 범죄집단"이라며 "1년이 지난 지금도 내란범을 보호하며 윤어게인을 외친다"고 규정했다. 이어 "국민의힘은 해산 대상이며 내란세력을 끝까지 끌어내릴 것"이라고 강조했다.주최 측은 기자회견문을 통해 "오늘은 윤석열 검찰독재정권이 군부내란세력들을 동원해 대국민학살을 시도했던 12.3 불법계엄 1년이 되는 날"이라며 윤석열 정권을 "대북 군사도발로 전쟁을 획책한 전쟁 범죄자이자, 계엄으로 국민을 죽이고 독재를 꿈꾼 학살 범죄자"라고 비판했다.또한 "불법계엄에 맞서 국회로 향했던 국민들과 담장을 넘어 계엄 해제를 의결한 국회의원들이 나라를 구했다"고 강조했다. 이어 "윤석열 탄핵 뒤에도 한덕수 등 내란대행들이 내란 체제를 이어갔고, 조희대 대법원은 야당 대선 후보 자격 박탈을 시도한 사법 내란까지 일으켰다"고 밝혔다.아울러 국민의힘을 향해 "내란 우두머리를 1호 당원으로 둔 정당으로, 계엄 해제·탄핵·파면·구속을 사사건건 방해하며 지금도 '윤어게인'을 외치고 있다"고 규정했다. 또 "내란 발생 1년이 지났지만 처벌된 자가 없는 것은 조희대 사법부의 내란 면죄부 때문이며, 국민의힘이 그 방어막 역할을 하고 있기 때문"이라고 지적했다.끝으로 "사이비 종교 세력과 결탁해 공천권을 사고판 불법 범죄 집단이자, 내란을 공모·옹호하며 내란세력 귀환을 꿈꾸는 내란정당"이라고 규정하며 "법적·역사적으로 해산 사유는 이미 충분하다"고 강조했다. 또한 "국민의힘이 국회 다수당을 차지하는 것 자체가 내란의 연장이며, 내란 주범·공범·방조범·옹호범을 발본색원하라는 것이 국민의 명령"이라고 촉구했다.이들은 끝으로 국민의힘 해산을 촉구하는 '국힘당 해산 국민 명령서'를 국민의힘 경기도당 측에 전달하려 했으나 무산되자, 대신 당사 현판 앞에 부착하는 것으로 기자회견을 마무리했다.