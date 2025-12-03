"윤석열과 같은 하늘 아래 살 수 없다" 12.3 계엄부터 대선까지 페미니스트 투쟁 기록 공개

큰사진보기 ▲<윤석열OUT성차별OUT페미니스트들> 활동백서 - "페미니스트가 만든 성평등 민주주의 광장계엄 1주년을 맞아 "윤석열OUT성차별OUT페미니스트들"에서 활동백서를 발간하였다. ⓒ 윤아웃페미들 관련사진보기

큰사진보기 ▲"윤석열OUT! 성차별OUT!"계엄 이후 1년이 지났지만 아직까지 내란은 해결되지 않았고 성차별 사회를 위한 페미니스트들의 투쟁은 진행되어야 한다. ⓒ 윤아웃페미들 관련사진보기

덧붙이는 글 | <윤석열OUT성차별OUT페미니스트들> 활동백서 보러가기

https://drive.google.com/file/d/1-kj-K_hrrvGy0Mdbwz7jsApI-fkmlXkG/view?usp=drive_link

2024년 12월 3일 비상계엄 사태 이후, 12월 4일 페미니스트들은 곧바로 민주주의를 지키자는 제안 연서명과 함께 <윤석열OUT성차별OUT페미니스트들>(아래 윤아웃페미들)>을 만들었다.105개 단체와 1571명의 페미니스트들은 "페미니스트와 윤석열은 같은 하늘 아래 살 수 없다"는 구호를 외치며 광장을 지켰다. 페미니스트들은 윤석열 당선 이래 차별과 혐오 정치와 맞서 싸우는 투쟁을 계속해왔다. 때문에 "윤석열 퇴진을 가장 먼저 외쳤던 우리가 광장에서 민주주의를 지키고, 윤석열 퇴진을 만들어내고 성평등한 사회를 만들어내겠다"며 싸웠다. 그리고 마침내 민주주의의 승리를 만들었다.12월 3일, 비상계엄 이후 1년이 지난 지금도 그 구호는 유효할까. 윤아웃페미들은 "내란 청산은 끝나지 않았고 성차별 사회를 바꾸는 페미니스트들의 투쟁은 끝나지 않았다"며 그동안의 투쟁의 기록을 모아 활동 백서로 발간했다.긴박했던 계엄부터 대선까지의 타임라인, 각종 기자회견, 페미니스트 시국발언대의 발언들, 두 차례에 걸친 집담회와 한 차례의 토론회 자료, 홍보물과 피켓까지, 이 기간동안의 활동 전체를 망라하여 볼 수 있는 이번 백서이다.특히 윤아웃페미는 시국발언대, 기자회견, 릴레이 대자보 등에 담긴 발언 전문을 통해 "성평등 민주주의를 바랬던 수많은 페미니스트들의 절절한 마음을 느낄 수 있다"고 밝혔다.이번 백서는 윤아웃페미들 활동을 제안했던 서울여성회와 서페대연(서울여성회 페미니스트 대학생 연합동아리)에서 제작했다. 백서 파일은 12월 3일에 맞춰선공개로 구글드라이브를 통해 PDF 파일로 전체 다운받을 수 있게 되어 있으며, 12월 14일 이후로 알라딘, 예스24 등 e-book으로도 정식 발간되어 다운받을 수 있게 될 예정이다.끝으로 윤아웃페미들은 "우리의 투쟁을 돌아보고 앞으로의 길을 모색하기 위해 '윤석열OUT성차별OUT페미니스트들'의 활동백서에 많은 관심을 부탁드린다"는 말을 전하며 더 많은 페미니스트들이 해당 백서를 통해 힘을 얻고 투쟁에 활용할 수 있기를 바라는 마음을 전하였다.