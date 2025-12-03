"온갖 사회적 논란 야기하는 쿠팡, 전면 대개혁 필요하다"

▲참여연대는 쿠팡의 전면 대개혁을 주문했다. 쿠팡이 자회사 밀어주기와 고객을 기만하는 임직원 동원 알고리즘 조작, 클렌징과 새벽배송 정책으로 인한 노동자 과로사, 퇴직금 미지급 사건 불기소 외압으로 인한 상설특검 등 온갖 사회적 논란을 일으키고 있다는 것. ⓒ 이영일 관련사진보기