지방 소멸 정부의 문제는 없나

'지방 소멸'은 더 이상 경고가 아닌 현실이다. 청년들은 일자리를 찾아 수도권으로 떠나고, 지방 대학은 정원을 채우지 못해 문을 닫고 있다. 정부와 지자체가 수조 원의 예산을 쏟아붓고 있지만, 수도권 일극 체제는 오히려 공고해지고 있다. 왜일까? 지방에는 청년들이 도전할 '기회'와 실패해도 다시 일어설 수 있는 '안전망'이 부재하기 때문이다.현재 한국의 창업 생태계는 수도권에 과도하게 편중되어 있다. 인력, 투자, 네트워크가 서울과 판교에 집중되면서 지방 청년들은 창업보다는 상경을 택한다. 지방은 규제 부담은 그대로인데 시장 규모는 작아, 스타트업이 자생하기 어려운 척박한 땅이 되었다.이 악순환을 끊기 위해서는 패러다임의 전환이 필요하다. 단순히 공공기관을 이전하거나 건물을 짓는 하드웨어 중심의 방식으로는 한계가 있다. 미국의 실리콘밸리가 세계적인 혁신 허브가 된 것은 단순히 땅이 넓어서가 아니다. 규제를 최소화하고, 실패를 용인하며, 혁신적 아이디어가 자본과 만날 수 있는 '생태계'가 존재했기 때문이다. 우리 지방에도 이러한 '지역 혁신창업 특별구역'이 필요하다.필자는 지방 소멸의 해법으로 '지방 거점형 창업 안전망 구축'을 제안한다. 이는 크게 규제 혁신과 실패의 자산화라는 두 축으로 나뉜다.첫째, 과감한 규제 완화와 세제 혜택이 적용되는 '지역 혁신창업 특별구역'을 지정해야 한다. ICT, 바이오, 지역 특화 관광 등 각 지역의 강점을 살린 분야를 선정하고, 해당 구역 내에서는 토지 이용부터 사업 운영에 이르기까지 파격적인 규제 유예를 적용해야 한다. 초기 3~5년 동안 법인세와 지방세를 면제하고, 지자체가 보유한 유휴 공간을 저렴하게 제공하여 창업 비용을 획기적으로 낮춰야 한다. 이는 수도권 기업과 인재가 지방으로 눈을 돌리게 할 강력한 유인책이 될 것이다.둘째, 가장 중요한 핵심은 '실패해도 괜찮은 시스템'을 만드는 것이다. 청년들이 창업을 주저하는 가장 큰 이유는 실패 이후의 삶에 대한 두려움이다. 이를 해소하기 위해 '창업 실패 보험' 제도를 도입해야 한다. 성실하게 사업을 수행했으나 시장 상황 등으로 실패한 경우, 초기 투자금의 일부를 보전해주거나 재기를 위한 최소한의 자금을 지원하는 제도다. 더불어 실패의 경험을 분석해주는 컨설팅과 재창업 우대 제도를 통해 '실패'가 '낙인'이 아닌 '자산'이 되도록 만들어야 한다.셋째, 지방 벤처 투자의 마중물이 될 '지역 혁신 벤처펀드'를 조성해야 한다. 지자체와 지역 금융기관, 대학이 공동으로 출자하여 초기 스타트업의 리스크를 분담해줘야 한다. 여기에 수도권의 은퇴한 고경력 멘토나 엑셀러레이터(AC)를 지방으로 유치하여 인적 네트워크를 연결한다면, 지방에서도 충분히 유니콘 기업이 탄생할 수 있다.지방에 실리콘밸리와 같은 혁신 생태계가 조성된다면 기대할 수 있는 효과는 명확하다. 규제와 리스크가 줄어든 환경은 청년들의 도전 정신을 자극할 것이고, 이는 곧 지역의 새로운 먹거리 산업 발굴과 양질의 일자리 창출로 이어질 것이다. 무엇보다 "지방에서도 성공할 수 있다"는 희망의 증거들이 늘어날 때, 떠나갔던 청년들이 돌아오고 지역 경제는 다시 활력을 찾을 것이다.지방 시대를 여는 열쇠는 결국 '사람'과 '기업'에 있다. 청년들이 마음껏 도전하고, 넘어져도 다시 일어설 수 있는 단단한 대지를 지방에 마련해 주는 것. 그것이 지방 소멸이라는 국가적 위기를 극복하는 가장 확실하고 빠른 길이다.