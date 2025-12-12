메뉴 건너뛰기

문화

연재제주항공 여객기 참사 1주기 - 보고 싶다는 말  |  4화
25.12.12 09:01최종 업데이트 25.12.12 09:01

억울한 죽음을 어서 빨리 덮으려는

[제주항공 여객기 참사 1주기 - 보고 싶다는 말] 송경동 '왜 새떼들에게 책임을 돌리나요'

2024년 12월 29일, 무안공항에서 일어난 제주항공 여객기 참사는 예견된 비극이었지만, 추모 1주기를 앞둔 현재까지 방관과 무관심으로 사람들의 기억 속에서 잊히고 있습니다. 12월 1일부터 29일까지 일주일에 두 번 연재되는 여덟 편의 추모 시를 통해 책임자들에게는 제대로 된 반성과 처벌을 요구하고, 유가족들에게는 깊은 애도의 마음을 전합니다. 여덟 편의 시는 한국작가회의 시분과위원회에서 기획한 추모 시집 <보고 싶다는 말>(안온북스)에 수록된 작품입니다.

1월 3일 전남 무안군 무안국제공항에서 방위각시설(로컬라이저)에 충돌한 제주항공 여객기 엔진 인양작업이 진행되고 있다.
1월 3일 전남 무안군 무안국제공항에서 방위각시설(로컬라이저)에 충돌한 제주항공 여객기 엔진 인양작업이 진행되고 있다. ⓒ 연합뉴스

왜 새떼들에게 책임을 돌리나요
- 송경동

멈춰요

왜 죄 없는 새 떼들에게 책임을 돌리나요
왜 고단했던 조종사에게 책임을 돌리나요
왜 말단 공무원, 노동자들에게 책임을 돌리나요

멈춰요

이윤보다 생명과 안전이 중심이면 안 되나요
활주로는 2,800미터보다 훨씬 길면 안 되나요
새 떼들의 서식지를 뺏어 굳이 공항을 세워야 하나요
관제사와 안전요원과 장비는 더더더 충분하면 안 되나요
항공기와 항공사는 충분히 쉬면서 일하게 하면 안 되나요
항공기 제작 시 안전을 위한 비상수단이 더 많아지면 안되나요

멈춰요

KTX로 두 시간이면 전 국토가 연결되는
이 조그만 땅에 공항이 15개, 그중 유령공항이 11개
그런데 신규 건설 계획이 또 10개군요
모두의 안전과 필요는 뒷전
정치꾼들과 건설토호들의 이윤만 앞전이군요
그 뒷전에서 또 누가 죽어가든 상관없군요

멈춰요

진정한 추모와 애도가 중심이 아닌
진정한 반성과 되돌림이 아닌
적당한 진상규명과 립서비스
179명의 억울한 죽음을 어서 빨리 덮으려는
또 다른 참사를 당장 멈춰요

시인_송경동: 2002년 <내일을 여는 작가>와 <실천문학>으로 작품 활동을 시작했다. 시집 <꿀잠> <사소한 물음들에 답함> <나는 한국인이 아니다> <꿈꾸는 소리하고 자빠졌네> <내일 다시 쓰겠습니다> 등이 있다.

#송경동시인#왜새떼들에게책임을돌리나요#1229무안공항제주항공여객기참사1주기#추모시집보고싶다는말#한국작가회의

