"'대통령 집무실 100m 앞 집회 금지' 집시법 개정안, 명백한 개악"

▲용혜인 의원은 "무엇보다 국민주권정부의 탄생이 1년 전, 집회가 금지되었던 국회 앞으로 달려와 계엄군에 맞섰던 민주시민의 헌신과 용기에 빚지고 있다는 점에서 도무지 납득하기 힘든 개악"이라며 집시법 개정안 폐기를 촉구했다. ⓒ 용혜인 의원실 관련사진보기