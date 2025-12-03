[만화] 진료 보다 쓰러진 택배 기사

동네의사로 10년째 협동조합 병원에서 일하는 아이셋 엄마입니다. 만화와 애니메이션을 좋아하고, 소유보다 경험을 더 중요하게 생각합니다. 진료하면서 만난 다양한 분들, 특히 노인, 장애인, 성소수자 등 건강 약자들의 이야기를 만화로 풀어보려고 합니다. 응원해주시면 더 열심히 하겠습니다냥~

