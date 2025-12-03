메뉴 건너뛰기

사는이야기

25.12.03 09:32최종 업데이트 25.12.03 09:33

[만화] 진료 보다 쓰러진 택배 기사

택배기사에게 5분의 의미

협동조합병원에서 10년째 동네의사로 일하는 야옹선생입니다.
5분의 의미 동네의사 야옹선생
5분의 의미동네의사 야옹선생 ⓒ 박지영


덧붙이는 글 | 이 기사는 네이버도전만화에도 실립니다.


#동네의사#야옹선생#택배기사사망

오탈자 신고
박지영 (mdyaong11) 내방

동네의사로 10년째 협동조합 병원에서 일하는 아이셋 엄마입니다. 만화와 애니메이션을 좋아하고, 소유보다 경험을 더 중요하게 생각합니다. 진료하면서 만난 다양한 분들, 특히 노인, 장애인, 성소수자 등 건강 약자들의 이야기를 만화로 풀어보려고 합니다. 응원해주시면 더 열심히 하겠습니다냥~

