배윤주 통영시의원, 출판기념회 6일

배윤주 통영시의원, 출판기념회.

더불어민주당 배윤주 통영시의원은 책 <통영 미래를 향한 열 두 가지 이야기-배윤주의 깃발>을 내고 오는 6일 통영청소년수련원에서 출판기념회를 연다.