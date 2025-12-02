정치부산경남한줄뉴스 25.12.02 19:49ㅣ최종 업데이트 25.12.02 19:49 배윤주 통영시의원, 출판기념회 6일 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 더불어민주당 배윤주 통영시의원은 책 <통영 미래를 향한 열 두 가지 이야기-배윤주의 깃발>을 내고 오는 6일 통영청소년수련원에서 출판기념회를 연다. 큰사진보기 ▲배윤주 통영시의원, 출판기념회. ⓒ 배윤주 관련사진보기 #배윤주 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사박완수, 국회 찾아 '남해안권발전'-'우주항공복합도시건설' 특별법 촉구 갤러리 오마이포토 촛불행동, 조희대 탄핵과 특별재판부 설치 촉구 1/7 이전 다음 이전 다음 국민의힘, 대검찰청 긴급 현장 규탄대회 박성재 전 법무부 장관, 영장실질심사 출석 '매관매직 의혹' 이배용, 깁스에 휠체어 타고 두번째 특검 조사 을사늑약 120년, 일본의 역사왜곡과 군국주의 강화 규탄 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.