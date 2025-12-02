김동연 "직매립 금지, 자원순환 체계 전환 출발점 삼을 것"

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 2일 정부서울청사에서 김민석 국무총리 주재로 경기·인천·서울 3개 시도와 기후에너지환경부가 함께하는 '생활폐기물 직매립 금지 이행 업무협약'을 맺었다. ⓒ 경기도 관련사진보기

김동연 경기도지사가 2일 정부서울청사에서 김민석 국무총리 주재로 경기·인천·서울 3개 시도와 기후에너지환경부가 함께하는 '생활폐기물 직매립 금지 이행 업무협약'을 맺었다.김동연 지사는 이날 SNS를 통해 이같이 전하고, "경기도는 내년 직매립 금지를 본격적인 자원순환 체계 전환의 출발점으로 삼겠다"고 밝혔다.김 지사는 "내년 1월 1일부터 수도권 생활폐기물 직매립이 원칙적으로 금지된다"면서 "기후위기 대응과 탄소중립 실현, 지속 가능한 사회를 위한 필수 과제"라고 말했다.김동연 지사는 이어 경기도의 '자원순환 체계 전환' 계획과 관련 "공공 소각시설을 확충해 2030년까지 생활폐기물 전량을 공공에서 처리하겠다. 전국에서 가장 선도적으로 공공 소각시설을 확충하고 있는 경기도의 경험과 역량을 총동원하겠다"고 설명했다.김 지사는 이어 "빈틈없는 안전장치도 마련하겠다. 내년 초, 현장에 혼란이 없도록 시군별 폐기물 처리 대책을 점검하고 민간 시설과의 협력으로 처리 여력을 충분히 확보해 도민들의 불편이 없도록 하겠다"고 말했다.그러면서 김동연 지사는 "마지막 퍼즐은 도민 여러분의 '참여'"라면서 ▲'줄이기' 1회용품 사용과 음식물 쓰레기 최소화 ▲'동참하기' 다회용기 등 재사용 제품 사용 ▲'이해하기' 경기도의 준비와 시스템 믿고 지지 등 세 가지 사항을 도민들에게 당부했다.