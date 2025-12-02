메뉴 건너뛰기

25.12.02 19:49최종 업데이트 25.12.02 19:49

'진주엔창의문화센터 건립' 첫삽 ... 2027년 준공

진주시 ‘진주엔창의문화센터 건립’ 첫삽 ⓒ 진주시청

진주시는 2일 옛 종합사회복지관 부지 일원에서 성북지구 도시재생사업의 거점시설인 '진주엔창의문화센터' 착공식을 갖고, 본격적인 공사에 착수했다.

성북지구 도시재생사업은 진주시 최초로 지난 2019년 국토교통부 공모에 선정된 사업이다. '진주엔창의문화센터'의 명칭은 진주시가 2019년 유네스코 공예 및 민속예술 창의도시로 지정되면서 창의도시의 정책과 문화도시 전략을 상징적으로 반영한 것이다.

'진주엔창의문화센터'는 기존의 옛 진주시 종합사회복지관과 서부보건지소로 사용됐으나 건물의 경과연수가 35년이 넘고, 내진설계가 적용되지 않아 이를 철거하고 복지와 문화가 어우러진 융복합 공간으로 재탄생하는 것이다.

AD
이 센터는 총사업비는 253억 원을 들여 연면적 3,884㎡, 지하 1층에서 지상 3층 규모로 건립되며, 오는 2027년 말 준공 예정이다. 지하 1층과 지상 1층은 기존 공공복지 기능을 한층 강화해 재배치하고, 2~3층은 '유네스코 창의도시 진주'의 정체성을 담은 전시와 체험 중심의 문화향유 공간으로 채워진다.

조규일 시장은 "진주엔창의문화센터는 원도심 활성화와 시민들의 삶의 질 향상을 동시에 추구하는 성북지구의 핵심 거점시설이다"면서 "복지와 문화를 한곳에서 누릴 수 있는 유익한 공간이 될 것이며, 시민들이 도시변화를 직접 체감할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

진주시 ‘진주엔창의문화센터 건립’ 첫삽 ⓒ 진주시청

진주시 ‘진주엔창의문화센터 건립’ 첫삽 ⓒ 진주시청

#창의문화

