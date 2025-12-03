"만질 때 완성되는 예술"... 촉각으로 시각장애 학생과 만났다

큰사진보기 ▲점자시화 감상광명학교 학생이 점자시화를 감상하고 있다. ⓒ 최은실 관련사진보기

큰사진보기 ▲핀침과캔버스에 핀침을 꽂아서 표현한 만지는 그림 ⓒ 윤세훈 관련사진보기

AD

"마침 곧 광명학교 축제가 있어요. 그때 전시해보면 어떨까요?"

"만졌을 때 어떤 느낌일까?"

"이 점자 문장이 잘 읽힐까?"

'그래, 예술은 이렇게 서로를 이어주는 것이지.'

큰사진보기 ▲점자시화점자와 압화를 함께 표현한 만지는 그림 점자시화 ⓒ 윤세훈 관련사진보기

덧붙이는 글 | 장애학생과 비장애학생도 예술이 매개체가 될 때 공감하고 함께 성장할 수 있습니다.

처음부터 거창한 계획이 있었던 건 아니었다. 나는 그저 마음 맞는 아이들에게 수어와 점자를 익히게 해주고 장애인들을 이해하는 경험을 하게 해주고 싶었다. 그렇게 소박한 마음에서 지난 3월 '손짓사랑 점사랑'이라는 동아리가 만들어졌다. 손짓(수어)과 점(점자)을 사랑하는 학생들이 모였다는 의미였다. 이름 만큼이나 귀엽고 순수한 시작이었다.첫 수업에서 아이들은 점자판에 점자용지를 끼우고 점필로 자기 이름과 짧은 문장을 새겼다. 오타가 나면 다시 찍고, 또 틀리면 다시 새기고. 하지만 그 과정 내내 교실엔 "또각, 또각" 소리가 끊이지 않았다. 아이들의 표정은 지루하지 않았다. 처음 보는 재료, 눈이 아닌 손으로 읽는 문자에 대한 호기심, 그리고 "내가 만든 점자"에 대한 뿌듯함이 교실 공기를 채웠다.그러다 어느 순간 이런 생각이 들었다. "이걸로 더 의미 있는 무언가를 만들 수 없을까?" 그 질문이 오늘의 이야기를 시작하게 했다.마침 미술실 한쪽에 남아 있던 캔버스와 핀침 재료가 눈에 들어왔다. "그래, 시를 점자로 옮기면 어떨까? 그리고 시각장애인이 손끝으로 느끼며 감상할 수 있는 그림을 만들면 어떨까?" 생각이 스치자마자 아이들과 함께 실험을 시작했다.점자를 캔버스에 새기고, 그 주변을 드로잉과 콜라주, 핀으로 채우는 작업. 아이들은 점자 속에 시를 담고, 그림 속에 감각을 담는 법을 배워갔다. 우린 그 작업을 '점자시화', '핀침화'라고 불렀다. 그저 재미있는 창작 활동이었지만, 점점 작업은 깊어지고 단단해졌다.그리고 지난 10월경 예상치 못한 전화가 왔다. 덕희학교 이윤희 선생님이 작품 사진을 보고 대구 시각장애 특수학교인 광명학교 최은실 선생님께 작품을 소개했고, 최 선생님이 이렇게 말했다는 것이다.'전시?' 그 말을 듣는 순간 머릿속이 잠시 멈췄다. '우리가 정말 전시를 한다고?' 하지만 다시 생각해 보니, 그보다 더 어울리는 관람객이 있을까. 눈이 아니라 손끝으로 읽히는 작품을 만든 우리가, 바로 그 현장에 서보는 것. 그보다 자연스러운 일이 어디 있을까.전시 준비 과정에서 학생들의 태도는 달라졌다. 점자의 간격, 질감의 대비, 핀침의 깊이와 배열.그들은 '보이는' 그림이 아니라 누군가의 손끝으로 감상될 그림을 만들기 위해 진심을 다했다.그리고 11월 21일부터 28일까지 대구광역시 남구 광명학교 복도 전시실에서 전시회를 열었다. 전시 날, 광명학교 학생들이 우리 작품 앞에 섰다. 손끝으로 점자를 더듬어 시를 읽고, 핀침과 재료의 질감을 차분히 따라가는 모습. 우리들의 작품이 누군가의 감각 속에서 '다시 태어나는' 순간이었다.그때 나는 속으로 이렇게 말하고 있었다.처음엔 단지 수어와 점자를 익히는 동아리였다. 그저 또각또각 점자를 찍으며 재미있어하던 아이들이었다. 그런데 작품을 만들다 보니 전시가 되었고, 전시를 하고 나니 의미가 생겨버렸다.나는 이 경험을 통해 한 가지를 배웠다. 예술이 꼭 시각 중심일 필요는 없다는 것. 감각의 차이는 '장애'가 아니라 '확장'이라는 것. 그리고 학생들의 호기심은 생각보다 더 멀리 갈 수 있다는 것.지금 '손짓사랑 점사랑'은 또 다른 계획을 세우고 있다. 촉각 기반 공동 창작, 광명학교와의 정기 교류, 작품 아카이브북 제작. 처음엔 작은 아이디어로 시작했지만, 이제 우리는 감각 예술의 길을 진지하게 바라보고 있다.아직 우리는 서투르고, 배우고 있는 중이다. 하지만 또각또각 소리를 기억한다면, 어떤 작품이든 다시 시작할 수 있을 것 같다.