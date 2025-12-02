메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

교육

인천경기

한줄뉴스

25.12.02 18:13최종 업데이트 25.12.02 18:13

맞춤형 진로지도...한국진로교육협회 비전 선포

원고료로 응원하기
올해 초 창립한 비영리 공익단체 한국진로교육협회(아래 진로협회) 비전 선포식이 오는 13일 오후 3시 중앙본부 사무소(수원시 장안구 경수대로1061 택시조합 4층) 개소식과 함께 열린다.

진로협회는 청소년·청장년·시니어에 이르는 전 세대가 참여하는 평생 진로 교육 공동체 구성을 목표로 한다. 1:1 맞춤형 튜토리얼(Tutorial, 개별지도) 방식의 진로 멘토링을 할 계획이라는 게 정종회 협회장 등의 설명이다. 이를 위해 전·현직 전문 직업인들을 발굴해 멘토로 양성, 공교육만으로는 감당하기 어려운 맞춤형 진로지도 모델을 완성했다고 밝혔다. 또한 진로협회는 앞으로 국가공인 민간자격증을 확대 발급하며 전문 멘토 양성에도 힘쓸 계획이다.

진로협회 중장기 사업은 폐교 활용 '진로 멘토링 스쿨' 설립과 전국 초·중·고생 대상 꿈발표 대회 개최, 학부모 진로 아카데미 진행, 학교 진로 탐색 동아리 지원 등을 중장기 사업으로 구상하고 있다. 교육·정책·진로 분야에 관심 있는 시민 누구나 비전 선포식 참여가 가능하다.

#한국진로교육협회

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

10만인클럽
10만인클럽 회원
이민선 (doule10) 내방

궁금한 게 많아 '기자' 합니다.

이 기자의 최신기사"급식 비리 한민고 이사회 해체하고 공립화 추진 계획 마련해야"

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기