문형배 전 헌재소장 대행, 12일 광주교육청 교직원 대상 특강

큰사진보기 ▲문형배 전 헌법재판소장 권한대행. ⓒ 최은준 관련사진보기

광주광역시교육청은 오는 12일 문형배 전 헌법재판소장 권한대행 초청 특강을 진행한다고 2일 밝혔다.특강은 광주 북구 오치동 광주교육연수원 대강당에서 오후 1시 45분부터 시작한다.이번 행사는 교직원 자치 역량 강화 연수의 일환으로 준비됐다.문 전 권한대행은 '헌법의 관점에서 교육을 생각하다'라는 주제로 강연할 예정이다.이번 특강은 광주시교육청 공식 유튜브 채널에서 생중계된다.