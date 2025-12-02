사회광주전라 25.12.02 18:02ㅣ최종 업데이트 25.12.02 19:17 문형배 전 헌재소장 대행, 12일 광주교육청 교직원 대상 특강 광주시교육청 주최 행사 김형호(demian81) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천1 댓글 공유 큰사진보기 ▲문형배 전 헌법재판소장 권한대행. ⓒ 최은준 관련사진보기 광주광역시교육청은 오는 12일 문형배 전 헌법재판소장 권한대행 초청 특강을 진행한다고 2일 밝혔다. 특강은 광주 북구 오치동 광주교육연수원 대강당에서 오후 1시 45분부터 시작한다. 이번 행사는 교직원 자치 역량 강화 연수의 일환으로 준비됐다. AD 문 전 권한대행은 '헌법의 관점에서 교육을 생각하다'라는 주제로 강연할 예정이다. 이번 특강은 광주시교육청 공식 유튜브 채널에서 생중계된다. #문형배#광주시교육청#광주교육청#헌법 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김형호 (demian81) 내방 아이콘구독하기 광주·전라본부 상근기자. 제보 및 기사에 대한 의견은 ssal1981@daum.net 이 기자의 최신기사항공 참사 유족들, 사고조사위원 전원 기피 신청 갤러리 오마이포토 국민의힘, 대검찰청 긴급 현장 규탄대회 1/16 이전 다음 이전 다음 촛불행동, 조희대 탄핵과 특별재판부 설치 촉구 박성재 전 법무부 장관, 영장실질심사 출석 '매관매직 의혹' 이배용, 깁스에 휠체어 타고 두번째 특검 조사 을사늑약 120년, 일본의 역사왜곡과 군국주의 강화 규탄 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.