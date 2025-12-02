메뉴 건너뛰기

사회

광주전라

25.12.02 18:02최종 업데이트 25.12.02 19:17

문형배 전 헌재소장 대행, 12일 광주교육청 교직원 대상 특강

광주시교육청 주최 행사

문형배 전 헌법재판소장 권한대행.
문형배 전 헌법재판소장 권한대행. ⓒ 최은준

광주광역시교육청은 오는 12일 문형배 전 헌법재판소장 권한대행 초청 특강을 진행한다고 2일 밝혔다.

특강은 광주 북구 오치동 광주교육연수원 대강당에서 오후 1시 45분부터 시작한다.

이번 행사는 교직원 자치 역량 강화 연수의 일환으로 준비됐다.

문 전 권한대행은 '헌법의 관점에서 교육을 생각하다'라는 주제로 강연할 예정이다.

이번 특강은 광주시교육청 공식 유튜브 채널에서 생중계된다.




김형호 (demian81)

광주·전라본부 상근기자. 제보 및 기사에 대한 의견은 ssal1981@daum.net

이 기자의 최신기사항공 참사 유족들, 사고조사위원 전원 기피 신청

