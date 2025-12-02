민주당 광주시당 "불법계엄·내란세력 예외없이 처벌해야"

큰사진보기 ▲윤석열 대통령이 비상계엄을 선포한 가운데 4일 오전 서울 여의도 국회에 무장한 계엄군들이 투입되고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲3일 밤 윤석열 대통령이 비상계엄을 선포한 가운데 4일 자정께 국회의사당 인근 상황. 시민과 군경이 대치중인 가운데 군용차가 지나고 있다. ⓒ 박수림 관련사진보기

더불어민주당 광주광역시당은 12.3 윤석열 내란 사태 1년을 앞둔 2일 "민주주의를 짓밟은 내란 세력을 예외 없이 처벌해야 한다"고 촉구했다.민주당 광주시당은 이날 성명을 내고 "지난해 12월 3일, 윤석열 정권이 군과 경찰을 동원해 국회를 장악하려 했던 불법계엄 시도는 명백한 내란 행위이자 대한민국 민주주의에 대한 중대한 공격이었다"며 이같이 밝혔다.광주시당은 "지난 1년간 국정조사·특검·청문회 등을 통해 불법계엄의 실체 규명에 집중해 온 민주당과 달리 국민의힘은 불법계엄을 정쟁으로 포장하고 책임자를 보호하는 데만 몰두했다"고 지적했다.또 "사법부는 구속적부심에서 관련 인물들을 잇달아 석방하며 사실상 면죄부를 줬고, 최근 검사장들이 벌인 '검란'은 민주주의에 대한 집단적 위협이었다"며 "이제 논쟁이 아니라 행동이 필요하다. 내란전담재판부 설치와 2차 종합특검 도입이 필요하다"고 말했다.이어 "지시했든, 계획했든, 동조했든, 침묵했든 내란 행위에 가담한 모든 세력은 예외 없이 처벌받아야 한다"며 "민주주의 파괴 범죄에 면죄부는 없다. 이는 정쟁이 아니라 국가의 존립과 헌법의 생존 문제"라고 밝혔다.그러면서 "불법계엄이 좌절된 것은 5·18 정신이 살아 있었기 때문"이라며 "광주는 민주주의를 지키는 싸움을 멈추지 않을 것"이라고 강조했다.