이 대통령, 북한에 "남북 연락 채널부터 복원하자" 제안

▲이재명 대통령이 2일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 제22기 민주평화통일자문회의 출범회의에서 어린이들로부터 국민의 꿈과 소망을 뜻하는 바람개비를 전달받고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기