민주당 시의원, 허위사진에 "나도 해봤다 어깨 손" 2차 가해

큰사진보기 ▲더불어민주당 한은정 창원시의원이 "나도 해봤다. 어깨에 손"이라는 글과 함께 자신의 페이스북에 한 남성의 어깨에 손을 올린 사진을 게재했다. ⓒ 한은정 의원 페이스북 갈무리 관련사진보기

AD

장경태 더불어민주당 의원 성추행 의혹과 관련해 경찰이 수사에 착수한 가운데, 민주당 소속 시의원이 피해자 2차 가해로 해석될 수 있는 사진을 게시했다.민주당 소속의 한은정 창원시의원은 2일 자신의 페이스북에 "나도 해봤다. 어깨에 손"이라며 자신이 한 남성의 어깨에 손을 올리는 사진을 게시했다. 이어 "가끔의 OB 형님들께 배우는 시간이 좋다"며 "'세월은 화려함을 데려가지만, 곁을 지키는 친구는 남는다. 함께 늙어간다는 것, 그것이 인생이 주는 가장 고운 선물이다'라고 말해주셨다"고 적었다.한 시의원은 본인이 남성의 어깨에 손을 올리는 사진과 함께 '누가 누구에게 성추행을 했는가?'라는 자막을 쓴 이미지도 함께 게재했다. 해당 이미지는 지난 11월 27일 TV조선이 장경태 의원 성추행 의혹이 불거진 당시 현장이라며 보도한 영상과 흡사한 구도로, 한 여성이 장 의원의 어깨에 손을 올리고 있다.앞서 장 의원은 지난 11월 30일 국회 소통관에서 긴급 기자회견을 열고 TV조선에서 보도한 영상에 대해 반박하며 "영상을 보면 (고소인이 어깨에 손을 댔으니) 내가 피해를 (당한거) 아니냐"고 주장한 바 있다.해당 사진은 지난 11월 29일 민주당 보좌진협의회 커뮤니티 게시판에서 김문수 의원실 소속이라며 실명을 밝힌 한 보좌진이 "민주당 보좌진 협의회 명의로 장경태 의원에게 성추행 혐의를 뒤집어 씌우는 여자 비서관을 고소고발 조치하자"고 주장하면서 함께 게시한 사진과 일치한 것으로 드러났다.피해자 측 변호인은 해당 사진을 두고 MBN에 "당시 상황과는 다른 옷차림"이라며 허위 사진이라고 밝히고 "정치적 의도를 가진 2차 가해 행위에 대해 법적 조치할 수 있다"고 경고한 바 있다. MBN과의 인터뷰에서 사진 출처에 대해 "페이스북에서 구했다"고 답한 해당 보좌진은 이후 "혼란을 드려 죄송하다"며 사진을 삭제했다.이처럼 허위 사진인 것이 드러나 이미 삭제된 사진을 민주당 시의원이 재차 게시한 것은 2차 가해일 수 있다. 심지어 한 의원이 사진을 게시하고 1시간 후 "아래 사진은 복장이 다른 AI로 만든 사진이라고 한다"며 허위 사진이라고 알려주는 댓글이 달렸지만, 한 의원은 2일 오후 5시 기준으로 여전히 6시간째 게시글을 삭제하지 않고 있다.2일 한국여성단체연합은 성명을 통해 "장경태 의원은 피해자에 대한 '무고 고소' 압박, 프레임 전환을 통한 정쟁화 등을 중단하고, 당 윤리감찰단과 경찰 조사에 성실히 임하라"며 "경찰은 추가적인 2차 피해가 발생하지 않도록 피해자 보호 조치를 조속히 실시하라"고 당부했다.한편 한은정 시의원은 2일 오후 <오마이뉴스>에 "(아래 사진을 보고) 예전에 찍은 사진이 생각나서 올린 것. 2차 가해할 의도는 없었다"면서도 "피해자가 2차 가해라고 느낀다면 사과하겠다"는 입장을 전했다.이어 한 시의원은 오후 6시께 해당 게시글을 삭제하고 "게시물과 관련하여 잘못된 내용과 부적절한 사진으로 인해 불편함과 상처를 받으신 분들께 진심으로 사과드린다. 제 글과 사진이 누군가에게 상처가 될 수 있다는 점을 깊이 반성하며, 앞으로는 더 신중하게 행동하고 표현하겠다. 다시 한 번 진심으로 사과드린다"는 사과문을 새로 게재했다.