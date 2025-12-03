극우 향해 내달린 장동혁의 100일, 반대파 찍어내기로 내분까지

큰사진보기 ▲지난 1일 오후 인천광역시 미추홀구 주안역 앞에서 열린 국민의힘 주최 ‘민생회복 법치수호 국민대회에서 장동혁 당 대표가 연설하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 지난 2일 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에 참석하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲국민의힘 장동혁 대표가 1일 오후 인천광역시 미추홀구 주안역 앞에서 열린 국민의힘 주최 '민생회복 법치수호 국민대회'애서 피켓을 들고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

장동혁 국민의힘 당 대표가 3일 취임 100일을 맞았다. 공교롭게도 비상계엄으로 촉발된 내란사태 1년과 딱 맞아떨어졌다.그러나 장동혁 대표의 100일은 반성과 쇄신은커녕 퇴행과 아집의 100일이었다. 당 대표로 선출된 제6차 국민의힘 전당대회에서 그가 보여준 모습은 경쟁자였던 김문수 전 고용노동부 장관을 상대적으로 온건하게 보이게 할 정도였다.'선명성' 경쟁을 통해 강성 지지층의 마음을 사로잡은 그는 지난 8월 26일, 당 대표 자리를 거머쥐었다. 이후 그의 행보는 거침이 없었다. 내년 전국동시지방선거를 고려해, 전당대회에서 보여줬던 모습과는 달리 당 쇄신과 극우 절연을 통한 중도 확장에 나설 것이라는 기대는 여지없이 깨졌다. 도리어 장동혁 체제는 극우 쪽을 향해 급변침해 폭주하기 시작했다.지난 100일, 장동혁 체제의 성격을 명징하게 보여주는 장면들은 셀 수 없이 많다. '윤어게인' 세력이 참여한 대규모 장외집회를 연 것은 물론이고, 12.3 비상계엄 1년을 앞두고는 호남을 제외하고 전국을 재차 순회하며 규탄대회를 이어갔다. 이들 현장에서는 "민주당의 의회 폭거와 국정 방해가 계엄을 불러왔다"라며 비상계엄의 원인을 민주당 탓으로 돌리는 발언이 반복적으로 나왔다.장 대표는 전직 대통령 윤석열씨에 대해 '인간적 예의'를 운운하며 결국 그를 면회했다. 제주 4.3 사건을 왜곡했다는 평가를 받는 영화 <건국전쟁2>를 공개적으로 관람하며 역사 논쟁을 재차 불러 일으켰고, 유족들의 반발도 샀다.그러면서 쇄신을 요구하는 당내 반대파에 대해서는 찍어내기에 나선 모습이다. 친한동훈계인 김종혁 전 최고위원을 징계하지 않은 여상원 당 중앙윤리위원장을 사실상 내쫓았고, 당무감사위원회는 김 전 최고위원의 '해당행위'를 두고 재차 징계 논의에 들어갔다. 여기에 한동훈 전 대표를 겨냥한 '당원게시판 윤석열 비판글 도배' 의혹에 대해서도 다시 들여다보겠다고 나섰다.박정하 국회의원이나 양향자 최고위원 등이 비상계엄과 내란사태에 대해 전향적인 발언을 했다가 강성 지지층으로부터 욕설과 비난을 받고 있지만, 이에 대해서는 지도부가 아무런 조처도 취하지 않고 있다. 오히려 계엄 사과를 요구하는 양향자 최고위원의 발언을 장동혁 대표가 공개적으로 지지자 앞에서 반박하기까지 했다.강성 지지층만 바라보는 정치, 장외집회와 날 선 언어들에 매진하는 정치는 황교안 체제의 자유한국당이 익히 걸어왔던 길이다. 장 대표가 "우리가 황교안이다"라고 외치며, 이것이 "계산적인 발언"이었다고 해명한 것은 어쩌면 자연스러운 일이었을지 모른다. 한기호 국회의원 등이 의원 단체대화방에서 문제를 제기한 끝에 전국순회 국민대회는 일정보다 하루 일찍 종료됐지만, 대신 그 자리를 추경호 국회의원 영장실질심사를 응원하는 규탄대회가 채웠다.당내에서는 '장동혁의 100일'에 대해 말을 아끼고 있다. <오마이뉴스>가 접촉한 다수의 의원들은 장 대표의 노선에 대한 평가를 곤혹스러워 했다. "평가를 유보하겠다" "노코멘트하겠다" "답하기 곤란하다"와 같은 답이 대부분이었다. 의원총회나 규탄대회 현장에 참석한 의원 중에서는 익명을 전제로도 의견을 밝히기 꺼리는 경우도 있었다.얼어붙은 분위기 속에서 비판 목소리가 일부 나오긴 했다. 한 수도권 지역 국회의원은 "좋은 평가가 어렵다"라며 "장동혁 대표가 우향우지 않느냐, 계속 오른쪽, 오른쪽, 우클릭"이라고 꼬집었다. 그는 "전당대회 전후로도 심각했는데, 내일(3일) 비상계엄 사과 메시지가 없으면 3일이 가장 실망스러운 날이 될 것"이라고도 덧붙였다. 다른 수도권 의원 역시 "장동혁 대표가 비상계엄에 대해 사과해야 한다고 본다"라며 "사과할 것으로 기대한다"라고 전했다.장동혁 대표가 비상계엄과 내란사태에 대해 별다른 사과 입장을 보일 낌새를 보이지 않자, 결국 '소장파'를 중심으로 한 의원들끼리 별도의 성명을 준비하는 사태에 이르렀다. 당 지도부가 중도층을 외면하는 사이, 몇몇 의원 모임 차원에서 대리 사과에 나서는 셈이다.반면 한 대구·경북 지역 의원은 "일부에서는 '너무 오른쪽으로 우클릭하는 거 아니냐' 이런 우려도 있지만, 지금은 누가 그 직을 맡더라도 어려울 것"이라며 "주어진 상황에서는 최선을 다했다"라고 장 대표를 옹호했다. 그는 "단일대오로 힘을 합쳐 오직 국민만 바라보고 국익에 도움 되는 일을 생각하면서 가면, 지방선거에서도 선전할 수 있을 것"이라고 부연했다.결과적으로 장 대표의 행보가 당에 도움이 되었는지는 미지수이다. 취임 후 지지층 결집에 총력을 기울였지만, 지표는 제자리걸음이었기 때문이다. 전국지표조사(NBS) 기준으로 국민의힘 지지율은 9월 1째주 20%로 시작해 11월 4째주 22%였다. 한국갤럽 역시 장 대표 취임 후 8월 4째주 23%로 시작해 11월 4째주 24%로 대동소이했고, 리얼미터 또한 8월 4째주 36.1%로 출발해 11월 4째주 37.4% 수준이었다. 그간 '10·15 부동산 규제'부터 '대장동 항소 포기'까지 여권에 악재가 될 만한 의제가 여럿 있었지만, 결과적으로 장동혁 대표의 국민의힘 지지율은 사실상 반사이익을 보지 못한 셈이다.엄경영 시대정신연구소 소장은 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "집토끼를 잡고 당을 안정화시킨 것은 공으로 볼 수 있지만, 계엄과 탄핵의 강을 건너지 못하면서 보수 통합과 중도 확장의 걸림돌이 된 것은 과"라고 지적했다. 그는 "국민의힘 지지율은 '지켰다'기 보다는 '정체'다. 박스권을 벗어나지 못하고 있다"라고 분석했다.특히, 집토끼로 불리는 강성 지지층을 결집하고, '거대여당 견제론'에 힘입어 지방선거를 치르려는 그의 기조를 "위태로운 전략"이라고 꼬집었다.그는 "차기 경쟁자라고 할 수 있는 '유승민·이준석·한동훈' 카드 없이 선거에서 '반반싸움'으로 선전하겠다는 목표인데, 부산·강원·충남 같은 경우에는 순시간에 넘어갈 수도 있다"라고 지적했다. 그는 "이준석 대표의 개혁신당이 전 지역구에 후보를 내서 2~3%씩만 가져가도 국민의힘은 필패"라며 "당원들의 압박이 계속되면 장동혁 대표가 버티기 힘들 것"이라고도 전망했다.