'이방인의 시선'으로 재조명한 대전

"대전의 낯익은 풍경들이 이주민의 시선을 통과하자 낯설고도 매혹적인 영화적 공간으로 재탄생했다"

지난 달 28일 목원대학교(총장 이희학)가 대전 중구 독립영화전용관 씨네인디U에서 지역 대학과 외국인 주민이 함께 만든 '로컬다양성 영화제'에 대한 평가다.이번 영화제는 목원대학교가 2025년 로컬콘텐츠 중점대학 사업의 일환으로 추진한 '마이리틀 로컬콘텐츠 단편영화 제작실습'의 최종 결과보고회 성격을 띤다. 단순한 학내 과제 발표회를 넘어, 대전에 거주하는 외국인 주민 커뮤니티 '썬데이티클럽(Sunday Tea Club)'과 연극영화영상학부 학생들이 지난 3개월간 팀을 이뤄 땀 흘린 협업의 결실이라는 점에서 지역사회에 던지는 메시지는 컸다.상영회에서는 총 8편의 개성 넘치는 단편영화가 관객을 만났다. ▲RECORD팀의 〈드미플리에〉 ▲Girls Power팀의 〈배트남〉 ▲마샬라팀의 〈외계국인〉 등 다문화적 정체성이 드러나는 작품을 비롯해, ▲One Take팀의 〈심부름〉 ▲Film팀의 〈True, Apart〉 등 일상 속 편견과 이주민의 치열한 삶을 다룬 작품들이 상영될 때마다 객석에서는 공감의 박수가 터져 나왔다.이번 프로젝트의 핵심은 '익숙함의 파괴'였다. 학생들은 영상 제작 기술을 제공하고, 외국인 주민들은 자신들이 경험한 대전의 삶과 독특한 시각을 이야기로 풀어냈다.참여 학생은 "그동안 '로컬 콘텐츠'라고 하면 뻔한 지역 홍보 영상만 떠올렸는데, 다양한 국적의 팀원들과 시나리오를 쓰면서 내가 매일 지나다니던 궁동 식당가와 엑스포 공원이 누군가에게는 치열한 삶의 터전이자 그리움의 공간이라는 것을 깨달았다"며, "영화를 찍는 기술뿐만 아니라, 내 이웃을 바라보는 태도를 배우는 수업이었다"고 소감을 밝혔다.참여한 한 이주민은 "한국에 살면서도 언어 때문에 늘 이방인처럼 겉도는 느낌이었는데, 학생들이 내 이야기에 귀 기울여주고 그것을 영상으로 만들어주었을 때 비로소 이 도시의 주인공이 된 기분이었다"라며, "영화라는 공통의 언어 덕분에 국적을 넘어 진정한 친구를 얻었다"고 전했다. 상영 후 이어진 '관객과의 대화(GV)' 시간에는 통역 어플리케이션을 켜놓고 밤샘 회의를 했던 에피소드 등이 공개됐다.이번 프로젝트를 총괄한 권선필 로컬콘텐츠 중점대학 사업단장은 "지방 소멸 위기 속에서 '로컬'의 경쟁력은 결국 그 지역이 품고 있는 '사람'과 '이야기'에서 나온다"라며 "이번 영화제는 대학이 강의실을 벗어나 외국인 주민을 연결하는 '플랫폼' 역할을 수행했을 때 어떤 시너지가 나는지를 보여준 모범 사례"라고 평가했다.학생들을 직접 지도한 박철웅 교수(연극영화영상학부)는 "학생들에게 가장 강조한 것은 '기술'이 아니라 '공감'이었다"라며 "자신과 전혀 다른 배경을 가진 사람과 협업하여 하나의 창작물을 완성해 본 경험은 강력한 자산이 될 것"이라고 교육적 성과를 짚었다.목원대학교는 이번 영화제의 성공을 발판 삼아, 향후 이주민뿐만 아니라 노인, 청소년 등 지역 내 다양한 소수 집단과 연계한 콘텐츠 창작 프로젝트를 확대해 나갈 계획이다.