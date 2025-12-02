울산서 최초 '수소전기트랙터' 화물 운송 실증 "친환경 물류 이정표"

큰사진보기 ▲전국 최초 수소전기 트랙터 실증 차량 인도식이 2일 태화강 남구둔치에서 열렸다. ⓒ 울산시 관련사진보기

AD

울산에서 전국 최초로 '수소연료전지 기반 대형 수소전기트랙터 실증 운행'이 진행된다.이달부터 울산~부산·양산 구간서 3대로 화물 운송 실증을 하는데, 궁극적으로 산업단지, 항만, 내륙 물류센터 등 화물 운송이 집중된 지역에 수소전기트랙터 보급을 확대해 대기환경을 개선하고 온실가스를 감축하기 위한 것이다.따라서 2일 오후 2시 30분 태화강국가정원 내 남구 4둔치에서 열린 차량을 인도하는 행사 이름도 '전국 최초 탄소배출 없는 수소전기트랙터 화물운송 실증 차량 인도식'이었다.울산시는 이번 실증이 국내 수소 상용차 시장 활성화의 전환점이 될 것으로 보고 있다. 특히 항만 지역의 주 오염원인 디젤 트럭의 대체로 항만 탈탄소화와 대기오염 개선도 기대하고 있다.김두겸 울산시장은 "울산을 시작으로 국내 대형 화물차 시장의 무공해차 전환 분위기가 조성될 수 있도록 국내 최초 수소전기트랙터 도입·실증에 지원을 아끼지 않을 것"이라며 "울산시는 지속적인 협력을 통해 친환경 교통수단의 보급 확대와 수소 경제 발전에 최선을 다할 계획이다"라고 말했다.이날 참석한 국토교통부 관계자는 "수소도시 조성사업은 지역 내에서 타 부처(산업부 등)의 수소정책과 사업, 관련 기업의 수소 산업 추진 등과 함께 승승효과(시너지)를 낼 것"이라며 "오늘을 시작으로 더 많은 친환경 수소 이동수단(모빌리티)이 도입돼 지속가능한 탄소중립이 실현되길 기대한다"라고 말했다.이번 실증은 국토교통부의 '수소도시 조성사업(울산 2024년 선정)'과 연계한 지역 특화사업의 일환이다.수소전기트랙터는 차량의 후방에 위치한 연결기(커플러)에 트레일러를 연결하여 견인하는 트럭으로 철도의 기관차와 같은 역할을 하며 실증에 투입되는 수소전기트랙터는 현대자동차가 울산시와 협업해 신규 개발 및 공급한다.수소전지를 동력으로 하는 350㎾ 고효율 모터와 5단 자동변속기, 188㎾ 연료전지스택, 72㎾ 고전압 배터리가 탑재됐으며 수소 탱크 용량은 68kg(700bar)로 1회 충전 시 약 761㎞ 주행할 수 있다.전기화물차가 충전 시간과 주행거리 한계가 있는데 비해 수소전기트랙터는 짧은 충전 시간과 긴 주행거리로 대안으로 떠오르고 있다. 특히 디젤 트랙터를 친환경차량으로 대체할 경우 차량 한 대당 연간 70t의 CO₂ 배출 저감 효과와 질소산화물, 미세먼지 등 대기오염물질 배출 감소로 도시 대기질 개선에 큰 효과가 기대된다.이날 열린 '전국 최초 탄소배출 없는 수소전기트랙터 화물운송 실증 차량 인도식'에는 김두겸 울산시장, 현대자동차 전략기획실장 김동욱 부사장, 박성민 국회의원, 윤종오 국회의원, 울산상공회의소 이윤철 회장, 울산시의회 부의장 김종섭, 울산도시공사 윤두환 사장을 비롯해, 씨제이(CJ)대한통운 최갑준 더운반그룹장, 현대글로비스 조삼현 에스시엠(SCM)사업부장, 롯데글로벌로지스 권순근 티엘에스(TLS)사업본부장 등 관련기관 및 기업·대학 관계자 등 100여 명이 참석해 울산을 거점으로 친환경 수소연료 수소전기트랙터의 첫 운행을 축하했다.행사는 사업경과 보고, 민관 업무협약 체결, 울산 수소도시 조성사업 보고, 버튼터치, 실증차량 인도식에 이어 수소전기트랙터 관람 순으로 진행됐다.특히, 본 행사에 앞서 '수소전기트랙터 국내 실주행 환경 실증 및 운영기술 개발'을 위한 업무협약을 체결했다.이날 업무협약에는 ▲울산시 ▲현대자동차 ▲울산테크노파크 ▲울산도시공사 ▲씨제이(CJ)대한통운 ▲현대글로비스 ▲롯데글로벌로지스 등 총 7개 기관 및 기업이 참여했다.협약에 따라 울산시는 관련 정책 지원을 맡고, 울산도시공사는 수소도시 조성사업과 수소배관 기반(인프라) 구축을 담당한다. 현대자동차는 실증용 수소전기트랙터 개발 및 제공하고 울산테크노파크는 운영 지원과 탄소 저감량 분석을 수행하게 된다. 씨제이(CJ)대한통운, 현대글로비스, 롯데글로벌로지스 등 3개 물류기업은 물류센터·차량 등 친환경 물류체계(시스템)를 구축한다.