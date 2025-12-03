금호타이어 유럽·함평 신공장 동시 추진...1조5천억 투자금 변수

금호타이어가 폴란드 유럽 신공장과 함평 빛그린 산업단지 신공장 건설을 동시 추진한다.(관련기사 : 금호타이어 로드맵 발표 임박…'유럽 새공장·함평 이전 동시 추진' https://omn.kr/2egr1
)
글로벌 생산 거점 확대와 유럽 시장 공략 강화를 위해 3년 동안 연간 5000억원, 총 1조5000억원을 투자하는 프로젝트로, 자금 부담이 사업 성공의 피할 수 없는 변수가 될 것으로 보인다.
2일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면, 금호타이어는 지난 1일 폴란드 오폴레(Opole) 지역을 유럽 공장 부지로 최종 확정했다.
투자 승인과 인허가 절차를 거쳐 2028년 8월 첫 가동을 시작할 예정이다.
1단계 생산 규모는 연간 600만 본으로, 이후 시장 상황에 따라 단계적인 증설을 통해 생산 능력을 확대할 계획이다.
총 투자 금액은 5억8700만 달러, 한화 약 8606억원 규모다.
함평 빛그린 산업단지 신공장은 이달 중순 첫삽을 뜬다.
1단계로 연 530만본 생산을 위한 공장을 오는 2027년 말까지 건설해 2028년 1월 본격 가동한다.
공정 설비 2486억원·건축물 1742억원 등 총사업비만 6609억원이 투입된다.
두 개의 대규모 투자가 병행되면서 금호타이어는 매년 5000억원, 총 1조5000억원이 넘는, 막대한 자금을 내년부터 본격적으로 투입할 예정이다.
이 때문에 막대한 투자비 조달에 대한 관심이 쏠리고 있다.
금호타이어는영업이익으로 확보한 현금, 5000억원 한도의 광주공장 화재 보험금, 기존 현금자산을 감안하면 충분히 조달 가능한 금액이라고 설명했다.
여기에 광주공장 부지 매각도 고려하고 있다. 예상 매각 금액은 최대 7000억원으로 예상하고 있다.
다만, 부동산 경기 침체로 인한 광주공장 부지 매각에 어려움을 겪을 경우 금호타이어 현금 여력 등을 고려하면 1조5000억원대 투자를 감당하기에 녹록지 않아 보인다.
실제 올해 5월 광주공장 대형 화재로 인한 생산 차질로 올 3분기 매출 손실 5000억원을 피하지 못했다. 영업이익도 전년 동기 대비 22.6% 감소한 1085억원으로 떨어졌다.
또 연간 영업활동 현금흐름(5000~6000억원)을 우선 활용하더라도 외부 재원 조달이 불가피할 것으로 보인다.
이에 대해 금호타이어 관계자는 "함평, 유럽공장 두 곳의 투자비가 1조5000억원 예상이 되는데 (우려와 달리) 오는 2027년까지 영업이익, 보험금 수령, 기존 현금자산을 감안하면 가능할 것"이라며 "광주공장 매각 가능성도 열려있다. 좋은 금액에 매도가 가능하다면 (적극적으로) 매도할 계획"이라고 밝혔다.
또한 금호타이어가 해외공장으로 물량을 돌리면 발생할 수 있는 지역 경제 피해에 대한 대책 마련이 필요하다는 목소리도 나왔다.
박병규 광산구청장은 "공장을 이전할 때 더블스타가 전남 함평 빛그린 산단 부지 매입 계약을 맺으며 약속했던, 투자 규모 1조2500억원, 근무 인원 3800명 등의 계획을 반드시 지켜야 한다"고 강조했다.