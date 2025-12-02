항공 참사 유족들, 사고조사위원 전원 기피 신청

▲셀프조사 중단하라12.29 무안공항 제주항공 참사 유가족협의회가 4일로 예정된 국토교통부 소속 항공철도사고조사위원회 공청회를 중단하라고 요구하며 1일 오후 용산 대통령실 앞에서 삭발식을 열었다. 유가족 유금지씨가 삭발을 하고 있다. ⓒ 유지영 관련사진보기