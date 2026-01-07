바스키아 작품과 함께 선 훈민정음, 왜냐면

큰사진보기 ▲A-One의 초상, 장 미셸 바스키아친구를 모델로 그린 초상화로, 인물의 머리에 왕관을 씌워주었다. ⓒ 서혜진 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲<뮤지엄 시큐리티(브로드웨이 붕괴)>, 장 미셸 바스키아화려한 색채와 흩어진 텍스트가 강렬한 인상을 남긴다 ⓒ 서혜진 관련사진보기

큰사진보기 ▲젊은 시절의 바스키아불꽃같은 삶을 살다 간 그의 짦은 생이 안타깝다 ⓒ 서혜진 관련사진보기

큰사진보기 ▲<무제>, 장 미셸 바스키아인종차별에 굴하지 않은 인물들에게 씌워주는 바스키아의 왕관 ⓒ 서혜진 관련사진보기

큰사진보기 ▲<로봇, 광복 이후>, 백남준머리의 사슴뿔, 번쩍 든 두 손에서 승리와 환희, 당당함이 느껴진다 ⓒ 서혜진 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 블로그에도 실립니다.

지저분한 거리의 낙서 정도로만 여겨지던 거리 예술을 주류 미술계에서 인정받게 만든 아티스트 장 미셸 바스키아. '검은 피카소'라고도 불릴 정도로 독창적이고 자유로운 작품들을 그려낸 장 미셸 바스키아의 전시회가 서울 동대문 디자인 플라자 DDP 뮤지엄에서 열리고 있다.특히 이번 전시는 1조 4천억 원이라는 국내 전시 최고 보험가액으로 화제가 되고 있는데, 그만큼 많은 바스키아의 작품을 감상할 수 있는 전시회이다. 또한 '상징적 기호'라는 주제 아래 동서양의 작품을 함께 볼 수 있도록 백남준의 작품, 한국의 반구대 암각화, 훈민정음 해례본 등의 작품을 함께 배치하고 있다는 점도 이번 전시회만의 특징이다.1980년대 초 혜성처럼 등장했지만 안타깝게도 8년만에 요절해 전설로 남은 장 미쉘 바스키아의 작품은 어린 아이의 그림인 듯 생각나는 대로 마구 그린 것 같지만 그 안에 사회에 대한 비판 의식과 자유로움을 담아낸 독창적인 화풍을 보여준다.이 화풍은 여전히 세련되게 느껴지는데, 아마도 강렬한 색채와 작품 곳곳에 흩어진 텍스트의 조화 때문이 아닐까 생각된다. 시선을 사로잡는 색채, 전하고 싶은 메시지를 수수께끼처럼 숨겨 놓은 텍스트, 거기에 지금 바로 그려낸 듯한 즉흥성까지... 바스키아의 작품에서는 생생한 날 것의 느낌이 느껴진다. 이는 바스키아가 거리의 예술가에서부터 작품 활동을 시작했기 때문이라 볼 수 있다.바스키아는 친구 알 디아즈와 함께 'SAMO'라는 그룹 활동을 하며 거리 곳곳에 스프레이로 낙서 같은 그라피티를 남겼다. SAMO 는 'SAMe Old shit 을 줄여서 쓴 이름으로, '흔해빠진 낡은 개똥같은'이란 뜻을 담고 있다고 한다. 바스키아의 작품은 미술계의 이전 작품들과는 달리, 즉흥적이고 자유로우면서도 반항적인 에너지를 느끼게 한다. 기성 체제에 속하지 않는 당당함과 자신감은 바스키아 작품만의 특징이다.SAMO가 해체되고 바스키아는 캔버스에 그림을 그리기 시작했는데, 주류 미술계의 갤러리스트들은 바스키아 작품의 독창성을 알아보고 그를 갤러리 소속 아티스트로 영입한다. 거리 예술에서 시작된 그의 작품 속에 담긴 거칠고 투박하지만 무언가 분출하는 그 생동감은 이내 사람들의 시선을 사로잡았다.바스키아가 성공하게 된 이유에는 그의 작품 속 독창성 때문이기도 하지만, 시대의 영향 또한 부정할 수 없을 것이다. 1980년대 미국에서는 미술품 구입이 유행이었고, 또 투자 대상이었기 때문이다. 그러나 미술 시장의 활발한 움직임은 부작용을 낳기도 했다. 아티스트가 고민하고 창작열을 불태워 완성한 작품을 사는 것이 아니라, 아직 완성도 안된 작품에 화가 이름만 붙으면 엄청난 가격에 팔리는 현상이 벌어졌기 때문이다.바스키아가 작업실에서 작품을 그리고 있으면 갤러리스트가 고객을 데려오고, 아직 완성도 안 된 작품을 사겠다고 하는 아이러니한 상황. 나중에는 기계처럼 작품을 생산하는 지경까지 이르게 되었고, 바스키아는 인터뷰에서 그런 자신의 고통을 토로하기도 했다.어찌 되었건 바스키아가 그리는 그림들은 계속 비싼 값에 팔렸고, 그는 돈을 쓸어 모으는 미술계의 스타가 된다. 그의 인생에서 팝아트의 대가 앤디 워홀과의 인연도 빼놓을 수 없는데, 두 사람은 함께 활동하며 나이를 넘은 우정을 나누기도 했다.앤디 워홀의 갑작스러운 죽음은 바스키아에게도 큰 영향을 미쳤으나 다시 마음을 다잡고 활동을 재개하려던 그 때, 바스키아 역시 갑자기 세상을 떠나게 된다. 그 때 그의 나이가 27세. 미술계에 등장해서 주목을 받기 시작한 20살부터 약 8년 동안 불꽃같은 삶을 살다 너무 빨리 떠난 바스키아의 생애가 안타깝게 느껴진다.바스키아의 작품에는 해골이 많이 등장한다. 어린 시절의 경험이 영향을 준 것으로 보이는데, 8살 때 큰 교통사고를 당해 병원에 입원해 있는 바스키아에게 그의 어머니가 예사롭지 않은 책을 선물했다고 한다.우리에게 '그레이 아나토미'라는 미국 드라마 제목으로 유명한 책 <그레이의 해부학(Grey's anatomy)>. 전공의들이 보는 해부학의 고전과도 같은 책인데, 바스키아는 책 속에 실린 각종 해부도, 뼈와 근육의 그림들을 따라 스케치하곤 했다고 한다. 바스키아의 작품들에 해골과 뼈 등이 많이 등장하는 것은 이 때의 기억이 강한 영향이 되었을 것이라 짐작할 수 있다.또한, 바스키아의 작품에는 왕관과 함께 검은색 인물들이 자주 등장한다. 당시 인종 차별을 뼈저리게 느끼고 있던 바스키아. 미국의 홈런왕이었던 야구선수 행크 아론, 유명한 권투선수 슈거 레이 로빈슨, 재즈 음악가 찰리 파커나 마일스 데이비스 등 흑인 유명 인사들의 이름도 종종 등장하는데, 바스키아는 그들에게 왕관을 씌워준다. 바스키아의 작품 속에 등장하는 왕관은, 인종차별에 굴하지 않고 실력으로 거듭난, 그의 영웅이었던 사람들에게 표하는 존경의 표시로 보인다.이번 전시회는 바스키아의 작품 속에 반복되는 영웅, 문자, 상징 등의 키워드를 한국의 작품 및 문화유산과 연결 짓고 있다. 특히 눈에 들어왔던 작품은 백남준의 작품 <로봇, 광복 이후>였다. 이 작품은 머리의 사슴뿔 때문에 선사시대에 지도자 역할을 하던 제사장이 떠오르기도 했는데, 마침내 광복을 맞이한 우리 모두의 환희와 승리, 그리고 당당함이 느껴지는 작품이었다. 바스키아가 조명했던 흑인 영웅들과 연계해서 감상하는 재미가 있다.그 외에도 훈민정음 해례본, 반구대 암각화 등의 작품을 '동서양의 상징적 기호'라는 주제 아래 함께 감상할 수 있는 것은 이번 전시가 이전의 바스키아 전시와는 다른 독창적인 부분이다. 일부 작품에서는 그 연결이 다소 의아해 보이기도 하지만, 작품들을 평소 생각해보지 않았던 각도로 재해석해 보는 경험이 신선하게 느껴진다.동대문 디자인 플라자 DDP 뮤지엄에서 열리고 있는 이번 전시는 오는 1월 31일까지 계속된다. 상징적인 기호를 담아내어 독창적인 화풍을 보여주는 장 미셸 바스키아의 세계를 감상해보시기를 추천드린다.