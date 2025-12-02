메뉴 건너뛰기

25.12.02 14:14최종 업데이트 25.12.02 14:14

[함양] 홍시 쪼아 먹는 물까치

홍시 쪼아 먹는 물까치
홍시 쪼아 먹는 물까치 ⓒ 함양군청 김용만

2일 경남 함양군 백전면 한 주택가에 심어진 감나무에서 물까치가 홍시를 쪼아 먹고 있다.

홍시 쪼아 먹는 물까치
홍시 쪼아 먹는 물까치 ⓒ 함양군청 김용만

홍시 쪼아 먹는 물까치
홍시 쪼아 먹는 물까치 ⓒ 함양군청 김용만

홍시 쪼아 먹는 물까치
홍시 쪼아 먹는 물까치 ⓒ 함양군청 김용만

#홍시

