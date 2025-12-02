이 대통령이 직접 쓴 12·3 그날, 나를 울린 그 청년 그 응원봉

2024년 12·3 비상계엄 사태 발생 후 1년이 지났다. 같은 해 12월 14일 대통령 탄핵소추안이 국회 본회의를 통과했고, 2025년 1월 15일 윤석열은 현직 대통령으로서는 처음으로 고위공직자범죄수사처에 의해 내란 우두머리 혐의 등으로 체포됐다. 비상계엄 선포 123일 만인 4월 4일 헌법재판소는 만장일치로 윤석열 대통령을 파면하는 결정을 내렸다.12·3 비상계엄 1년을 맞아, 지난해 12월 3일 비상계엄이 선포된 직후부터 12월 14일 국회에서 대통령 탄핵소추안이 통과됐을 때까지 12일간 이재명 대통령(당시 더불어민주당 대표)의 숨 가빴던 행적을 공개한다. 이 내용은 올해 4월 15일에 출간된 이 대통령의 책 <결국 국민이 합니다>(오마이북)에 실린 내용의 일부다.

큰사진보기 ▲2024년 12월 4일 윤석열 대통령이 국무회의 의결을 통해 비상계엄을 해제한 이날 오전 서울 여의도 국회 본회의에서 우원식 국회의장이 산회를 선포하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲국회, 비상계엄 해제 요구 결의안 통과 ⓒ 오마이TV 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲2024년 12월 4일 윤석열 대통령이 국무회의 의결을 통해 비상계엄을 해제한 이날 오전 서울 여의도 국회 본회의에서 우원식 국회의장이 산회를 선포하자, 야당 의원들이 회의장을 나서고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲국회에서 철수하는 군병력2024년 12월 4일 국회 본회의에서 비상계엄 해제를 의결한 이날 새벽 계엄군이 국회에서 철수하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲2024년 12월 3일 밤 윤석열 대통령이 기습적으로 비상계엄을 선포한 가운데, 국회 주변에 등장한 무장한 계엄군에게 시민들이 항의하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲2024년 12월 3일 밤 윤석열 대통령이 기습적으로 비상계엄을 선포한 가운데, 계엄군이 점령을 시도한 국회 앞에서 시민들이 집결해 계엄해제를 요구하고 있다. 일부 시민들이 국회 담장에 올라가 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲2024년 12월 3일 밤 윤석열 대통령이 기습적으로 비상계엄을 선포한 가운데, 시민들이 국회앞에 집결해 계엄해제, 윤석열 탄핵 등을 요구하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲2024년 12월 23일 더불어민주당 이재명 대표가 국회에서 필립 골드버그 주한미국대사를 만나 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲2024년 12월 4일 윤석열 대통령이 비상계엄을 선포한 가운데 서울 국회의사당에서 계엄군이 국회 본청으로 진입하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲2024년 12월 14일 윤석열즉각퇴진·사회대개혁 비상행동 주최로 서울 영등포구 국회 앞에서 열린 '내란수괴 윤석열 즉각 탄핵 범국민 촛불 대행진'에서 시민들이 윤석열 대통령의 탄핵소추안 표결에서 탄핵 투표가 가결된 뒤 응원봉을 흔들며 노래를 합창하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲윤석열 대통령이 무장 계엄군을 국회에 헬기로 투입해 체포하려했던 이재명 더불어민주당 대표가 윤석열 대통령 탄핵안 처리를 하루 앞둔 2024년 12월 6일 저녁 경호원들의 보호를 받으며 여의도 국회의사당 본청을 나왔다. 이재명 대표는 국회 정문앞에서 열리고 있는 윤석열 탄핵 촛불집회 상황을 가까이 접근해 살펴본 뒤 돌아갔다. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲2024년 12월 4일 오전 윤석열 대통령이 비상계엄 선포를 해제한 이날 오전 서울 여의도 국회에서 국민의힘 한동훈 대표와 추경호 원내대표가 의원총회를 마친 뒤 기자들의 질문에 답변하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲2024년 12월 14일 윤석열즉각퇴진·사회대개혁 비상행동 주최로 서울 영등포구 국회 앞에서 열린 '내란수괴 윤석열 즉각 탄핵 범국민 촛불 대행진'에서 시민들이 윤석열 대통령의 탄핵소추안 표결에서 탄핵 투표가 가결된 뒤 응원봉을 흔들며 노래를 합창하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲2024년 12월 14일 오후 이재명 더불어민주당 대표와 김선민 조국혁신당 당대표 권한대행, 김재연 진보당 대표, 용혜인 기본소득당 대표, 한창민 사회민주당 대표가 윤석열 대통령 탄핵소추안이 가결된 뒤 국회 앞에 모인 시민들에게 감사의 인사를 하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기