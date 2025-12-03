광장에서 돋보이던 그 피켓, '#계엄뒤질래 방'에서 탄생했다

우리는 국회에서, 광화문에서, 남태령에서, 헌법재판소에서 혼자가 아니었습니다. 그렇게 시작된 인연은 여전히 한국 사회 곳곳에서 반짝이고 있습니다. <오마이뉴스>는 12.3 내란 사태 후 1년을 맞아 탄핵 광장에서 맺어진 시민들의 인연을 기록합니다.

큰사진보기 ▲윤석열 탄핵 촉구 집회 당시 피켓과 현수막을 디자인한 '페미니스트 디자이너 소셜 클럽(FDSC)' 소속 디자이너 김지윤(오른쪽)·박다애씨가 지난 11월 27일 오후 서울 종로구 광화문광장에서 다시 만나 피켓을 함께 들어보이고 있다.

"#계엄뒤질래 방이 생성됐습니다."

큰사진보기 ▲2024년 12월 28일 오후 서울 광화문 앞에서 윤석열퇴진 비상행동 주최로 열린 '윤석열 즉각퇴진 사회대개혁 4차 범시민대행진' 집회에서 참가자들이 구호를 외치고 있다.

큰사진보기 ▲윤석열 탄핵 촉구 집회 당시 피켓과 현수막을 디자인한 '페미니스트 디자이너 소셜 클럽(FDSC)' 소속 디자이너 박다애씨가 지난 11월 27일 오후 서울 종로구 <오마이뉴스> 사무실에서 인터뷰하고 있다.

큰사진보기 ▲윤석열 탄핵 촉구 집회 당시 피켓과 현수막을 디자인한 '페미니스트 디자이너 소셜 클럽(FDSC)' 소속 디자이너 김지윤씨가 지난 11월 27일 오후 서울 종로구 <오마이뉴스> 사무실에서 인터뷰하고 있다.

큰사진보기 ▲윤석열 탄핵 촉구 집회 당시 피켓과 현수막을 디자인한 '페미니스트 디자이너 소셜 클럽(FDSC)' 소속 디자이너 김지윤(왼쪽)·박다애씨가 지난 11월 27일 오후 서울 종로구 광화문광장에서 다시 만나 피켓을 함께 들어보이고 있다.

2024년 12월 3일 오후 10시 27분. 디자인 작업을 하며 숱하게 '되돌리기' 버튼을 누르던 박다애 디자이너의 일상에 되돌릴 수 없는 속보가 떴다. TV 화면에는 시민과 군인이 뒤엉킨 국회 풍경이 보였고 기자의 목소리는 현실감 없이 윙윙댔다. 그 순간, 그가 속한 '페미니스트 디자이너 소셜 클럽(아래 FDSC)' 업무방에는 새 대화방이 생겼다. 방 이름부터 심상치 않았다.순식간에 몇 백 개의 메시지가 쌓였다. 그러다 대화방의 한 참석자가 긴급 공지를 올렸다. 여성단체가 광장 집회를 준비 중인데 이때 사용할 피켓과 현수막 디자이너를 급하게 구하고 있다는 내용이었다. 시간이 되는 FDSC 회원들이 즉시 모였다. 디자인부터 실물 제작까지 속전속결이었다.이들의 작업은 그날로 그치지 않았다. 12.3 내란 사태 후 수많은 단체들과 소통하며 작업물들을 만들었다. 1년 사이 '계엄뒤질래' 대화방은 '세상을 바꾸는 디자이너'로 바뀌었다. 아니 진화했다.FDSC의 이름으로 광장을 누빈 여성들이 1년 만에 다시 직접 디자인한 '윤석열 퇴진' 피켓을 들었다. 탄핵광장에서 동지가 된 동갑내기 김지윤씨와 박다애씨는 뉴스를 낯설어 했던 디자이너에서 사회를 바꾸고 연대하는 시민으로 성장했다. 이들은 UN이 지정한 세계 여성폭력 추방 주간이었던 지난 11월 27일 <오마이뉴스>와 만나 내란 후 1년 동안의 이야기를 전했다.두 사람이 처음부터 광장의 디자이너가 된 것은 아니었다. 지윤씨는 "계엄 당일에는 무언가를 해야 한다는 생각이 없었다"며 "서로 무서움을 나누며 안부를 묻는 메시지만 오갔다"고 회고했다. 다음 날, FDSC 소속 디자이너들은 다른 여성단체에 연락을 돌리며 "디자이너로서 우리가 할 수 있는 일이 있냐"고 묻기 시작했다. 그렇게 FDSC는 광장으로 향하는 여성단체의 집회용품을 디자인하기 시작했다.광장의 물건을 디자인하는 일인 만큼 그 과정도 광장의 방식을 따랐다. 다애씨는 "그간 디자인 업계에서는 한 명의 스타 디자이너만 제작자로서 대표성을 갖는 경우가 많았다"며 "탄핵 집회용품 디자인 과정에서는 이를 경계했다"고 설명했다. 이들은 피켓 문구를 내부 투표를 통해 선정했고 각 디자이너별로 역할을 분담해 하나의 디자인을 완성했다.지윤씨는 "집회용 깃발 하나를 디자인하는 데 두 시간 정도 걸린다"며 "각자 시안을 만든 다음에 왁자지껄하게 소통하며 최종 디자인을 함께 완성했다"고 말했다. 그러면서 "공동 작업을 통해 '협업'의 진짜 의미를 배웠다"고 덧붙였다. 두 사람은 남성 스타 디자이너가 업계를 좌우하는 관행에 맞서고자 탄핵 집회용품에는 여성 디자이너의 서체를 사용했다. 또 다양한 시민의 정체성을 담고자 곳곳에 무지개 색깔을 넣었다.그렇게 완성한 디자인 제작 크레딧에는 개인 이름이 아닌 FDSC 단체명이 들어갔다. 다애씨는 "모든 성과물에 대해 결코 누군가 혼자 만든 디자인이라고 생각하지 않았다"며 "하나의 문구를 고르는데 수십 명의 활동가가, 하나의 디자인에 수많은 디자이너가 애썼음을 보여주기 위함"이라고 설명했다.FDSC의 이름으로 완성한 집회용품은 탄핵 광장 곳곳을 지켰고 두 사람은 이를 발견할 때마다 반가움과 연대의식을 느꼈다. 지윤씨는 "우리가 디자인한 피켓을 들고 있는 시민을 보면 반가웠다"며 "시민 대 시민으로 연결되는 감각을 느꼈다"고 전했다.다애씨도 "디자이너들이 디자인한 피켓이라서 역시 예쁘다는 생각이 들었다"고 웃음을 보였다. 그러면서 "피켓 안에 탄핵 다음의 세상을 꿈꿔야 한다는 메시지를 담고자 했다"며 "피켓을 든 시민들과 함께 여성, 이주민, 장애인, 동물 등 다양한 정체성을 포용하는 미래의 사회를 함께 고민했던 시간"이라고 덧붙였다.광장의 중심에 2030 여성이 있었지만, 탄핵 이후 '다시 만난 세계'에서 여성들의 목소리는 후순위로 밀렸다는 지적이 나오고 있다. 다애씨는 "새 정권이 들어선다고 천지개벽할 것이란 기대는 없었지만, 남성 권력이 공고한 사회를 볼 때마다 씁쓸하다"고 지적했다. 이어 "이재명 대통령이 '여자가 여자를 미워하는 것은 이해한다'고 발언한 것을 보았을 때 탄핵 광장 이후로도 세상이 드라마틱하게 바뀌지 않았음을 체감했다"고 했다.지윤씨는 "여성 의제뿐만 아니라 장애인 이동권, 팔레스타인 가자지구 등 다양한 목소리들이 광장에 존재했지만, 현재 사회에선 이를 받아들이고 있지 않는 것 같다"고 전했다. 그는 "계엄 종식이 우선시되면서 광장에 존재했던 사회적 약자의 목소리는 뒤로 밀리는 거 같다"며 "여전히 전국장애인차별철폐연대 활동을 '불법 시위'로 호명하는 지하철 안내방송을 들을 때마다 답답하다"고 했다.두 사람은 언제나 광장을 지켰던 여성들의 존재를 강조하면서도 '여성'이란 정체성만으로 호명되는 것을 경계했다. 다애씨는 "한국 사회에서 여성혐오 사건이 벌어질 때마다 여성들은 두려움을 무릅쓰고 함께 광장에 모여 목소리를 냈다"면서 "이러한 흐름이 폭발적으로 집결된 것이 탄핵 광장이지만, 그 이전에도 여성은 언제나 광장에 있었다"고 강조했다. 지윤씨는 "광장에 모인 여성들은 각기 다른 정체성과 가치관을 가졌다"며 "이를 여성이란 단일한 정체성의 목소리로 제한하지 말고 모두의 사회적 의제로 바꿔야 한다"고 강조했다.FDSC는 탄핵 광장을 지켰던 소속 디자이너들의 투쟁기와 FDSC를 포함해 13개 단체가 모인 '민주주의를 구하는 페미-퀴어-네트워크'의 이야기를 담은 다큐멘터리를 제작 중이다. 제작 총괄을 맡은 다애씨는 "다큐 가제는 '피켓 디자인하실 분?'이고 현재 후반 작업이 남았다"면서 "당시 투쟁 과정을 생생하게 기록하고자 영상 제작을 결심했다"고 전했다.두 사람은 탄핵 정국 이후로도 계속 광장에 나가는 시민으로 살아가고 있다. 지윤씨는 "원래는 정치, 사회 이슈에 관심이 많지 않았는데 계엄 이후로 더 꼼꼼히 살펴보고 있다"며 "탄핵 정국 이후로 팔레스타인 상황에 관심이 생겨 시위에 나가고 있다"고 말했다. 두 사람은 "사회가 조금씩 더 나은 방향으로 기울일 수 있도록 시민으로서 연대하겠다"며 "김진숙 민주노총 지도위원의 말처럼 '끝까지 웃으면서 투쟁'하겠다"고 약속했다.