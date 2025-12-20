3주째 결론 못 낸 온두라스 대선… 재검표 속 '정치 혼란' 장기화

큰사진보기 ▲온두라스 국가선거위원회 로고 ⓒ CNE 관련사진보기

온두라스 대통령 선거가 실시된 지 3주가 지났지만 차기 대통령이 누구인지 여전히 확정되지 않고 있다. 지난 11월 30일 치러진 이번 선거에선 개표 지연과 집계표 불일치, 부정선거 의혹에 더해 미국의 개입 논란까지 겹치며 정치적 혼란이 이어지고 있다.로이터 통신 등 외신 보도에 따르면 현재까지의 집계 결과 국민당 소속 우파 후보 나스리 아스푸라는 자유당의 중도우파 후보 살바도르 나스랄라를 약 4만 3000표 차이로 앞서고 있다. 전체 투표 수는 300만 표를 넘지만, 개표 집계표 불일치 문제로 수십만 표가 아직 최종 반영되지 않아 결과를 단정하기는 이르다는 평가가 나온다.온두라스 국가선거위원회(CNE)는 지난 18일 불일치 표시가 된 약 2800장의 개표 집계표에 대한 재검토 절차에 착수했다. 이는 약 50만 표에 해당한다. CNE는 국내외 참관인들이 입회한 가운데 재검토가 진행되고 있다고 밝혔다.그러나 나스랄라는 재검토 범위가 충분하지 않다며 반발하고 있다. 그는 소셜미디어 X(옛 트위터)를 통해 "현재 재검토가 진행 중인 2793개 투표함 외에도 184만1048표에 해당하는 8845개 투표함에 대한 추가 검토를 요청해 왔다"고 주장했다. 이어 "이미 재검토가 진행 중인 투표함들만 봐도, 지난 20일간 공표된 선거 결과가 온두라스 국민의 뜻과 일치하지 않는다는 점이 드러나고 있다"고 밝혔다.반면 선거관리위원회 측은 구체적인 부정 증거가 없는 상황에서 전면적인 재검표는 필요하지 않다는 입장을 유지하고 있다. 재검표 범위를 둘러싼 이견은 정치권 전반의 갈등으로 번지고 있다.논란의 중심에는 개표 과정이 있다. 투표 당일은 비교적 차분하게 진행됐으나, 개표를 맡은 외주 업체가 소프트웨어 유지보수를 이유로 개표를 여러 차례 지연하면서 혼란이 불거졌다. 대량의 불일치 집계표가 발견되자, 과거 선거 부정 논란을 겪어온 온두라스에서는 조작 가능성에 대한 의혹이 확산됐다.유럽연합(EU)과 미주기구(OAS)는 개표 지연에 대해 우려를 표명했지만, 조직적·체계적 부정선거 정황은 확인되지 않았다고 밝혔다. 국제 감시단 역시 광범위한 부정을 입증할 명확한 증거는 없다는 입장이다.선거 결과를 공식 인증해야 하는 법정 시한은 오는 12월 30일이다. CNE는 주요 정당을 대표하는 3명의 위원으로 구성돼 있으며, 이 중 최소 2명의 동의가 있어야 결과가 확정된다. 합의에 실패할 경우 권한은 의회로 넘어간다. 의회가 결과를 인정하지 않을 경우 시오마라 카스트로 대통령의 임기가 최대 2년 연장되고 재선거가 실시될 가능성도 제기된다.거리의 긴장도 고조되고 있다. 지난 17일 수도 테구시갈파에서는 집권당 지지자들이 대규모 집회를 열어 개표 조작 의혹을 제기했으며, 이 과정에서 군인 1명이 다쳤다. 전날에도 경찰이 집회를 해산하는 과정에서 최소 8명이 부상한 것으로 전해졌다.이와 관련해 헥토르 발레리오 온두라스 군 총사령관은 "군은 최종 선거 결과를 존중할 것"이라고 밝혔다. 2009년 군부 개입으로 당시 대통령이 축출된 전례가 있는 온두라스의 정치 상황을 고려할 때 주목되는 발언이다.미국의 역할을 둘러싼 논란도 이어지고 있다. 도널드 트럼프 전 미국 대통령은 아스푸라를 공개 지지하며 판세가 뒤집힐 경우 "대가가 따를 것"이라고 경고했다. 그는 선거 전날, 미국에서 마약 범죄로 45년형을 선고받고 복역 중인 국민당 출신 후안 오를란도 에르난데스 전 대통령을 사면해 비판을 받기도 했다.미 국무부는 이번 주 온두라스에 대해 재검표 절차를 신속히 진행할 것을 촉구했다. 그러나 이를 두고 일각에서는 중재가 아닌 개입이라는 비판도 제기되고 있다.중미 지역 국가인 코스타리카 역시 사태를 예의주시하고 있다. 무역과 이주 문제로 온두라스와 밀접하게 연결돼 있는 만큼, 정치적 불안이 역내 전반으로 확산될 가능성을 우려하는 분위기다.재검표는 19일에도 계속될 예정이다. 판세가 뒤바뀔 가능성은 남아 있지만, 현재로서는 아스푸라가 근소한 우위를 유지하고 있다. CNE는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "최종 결과는 CNE의 공식 발표만이 효력을 가진다"며 후보와 정당의 성급한 승리 선언이나 부정 의혹 제기를 경계했다.