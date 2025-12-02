이 대통령이 직접 쓴 12·3 그날, 피가 마르는 국회 진입 작전

2024년 12·3 비상계엄 사태 발생 후 1년이 지났다. 같은 해 12월 14일 대통령 탄핵소추안이 국회 본회의를 통과했고, 2025년 1월 15일 윤석열은 현직 대통령으로서는 처음으로 고위공직자범죄수사처에 의해 내란 우두머리 혐의 등으로 체포됐다. 비상계엄 선포 123일 만인 4월 4일 헌법재판소는 만장일치로 윤석열 대통령을 파면하는 결정을 내렸다. 12·3 비상계엄 1년을 맞아, 지난해 12월 3일 비상계엄이 선포된 직후부터 12월 14일 국회에서 대통령 탄핵소추안이 통과됐을 때까지 12일간 이재명 대통령(당시 더불어민주당 대표)의 숨 가빴던 행적을 공개한다. 이 내용은 올해 4월 15일에 출간된 이 대통령의 책 <결국 국민이 합니다>(오마이북)에 실린 내용의 일부다.

큰사진보기 ▲2024년 12월 4일 새벽 더불어민주당 이재명 대표와 의원들이 국회에서 긴급 비공개 의원총회장으로 향하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲윤석열 대통령, 비상계엄 선포2024년 12월 3일 밤 윤석열 대통령이 서울 용산 대통령실 청사에서 비상계엄을 선포하고 있다.(텔레비젼 촬영) ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲2024년 12월 3일 밤 국회로 가는 도중에 라이브 방송을 하며 시민들에게 국회로 와달라고 호소하는 이재명 더불어민주당 대표 ⓒ 이재명tv 관련사진보기

큰사진보기 ▲2024년 12월 3일 밤 윤석열 대통령이 비상계엄을 선포한 가운데 경찰 병력이 여의도 국회를 에워싸고 외부인의 출입을 통제하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲2024년 12월 3일 밤 윤석열 대통령이 비상계엄을 선포한 가운데 경찰 병력이 여의도 국회를 에워싸고 외부인의 출입을 통제하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲2024년 12월 3일 밤 윤석열 대통령이 기습적으로 비상계엄을 선포한 가운데, 계엄군이 점령을 시도한 국회앞에서 시민들이 집결해 계엄해제를 요구하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲2024년 12월 3일 밤 윤석열 대통령이 기습적으로 비상계엄을 선포한 가운데, 국회 주변에 등장한 무장한 계엄군에게 시민들이 항의하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲2024년 12월 3일 밤 윤석열 대통령이 긴급 담화를 통해 비상계엄을 선포한 가운데 여의도 국회의사당 위에 헬기들이 떠 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲2024년 12월 3일 밤 윤석열 대통령이 긴급성명을 통해 비상계엄을 선포한 가운데 4일 새벽 계엄군이 헬기를 타고 국회에 도착하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기