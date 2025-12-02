"재벌특혜, 반노동, 반환경 반도체특별법을 전면 백지화하라"

큰사진보기 ▲이종란 반올림 상임활동가가 긴급 집회의 진행을 맡고 있다. ⓒ 반올림 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲권영국 정의당 대표가 긴급 집회의 첫 발언을 맡았다. ⓒ 반올림 관련사진보기

큰사진보기 ▲집회의 마지막 순서로 결의문 낭독이 진행되었다. ⓒ 반올림 관련사진보기

"재벌의 탐욕만을 위한 반도체특별법 졸속, 강행처리

우리는 거부한다, 계속 싸워나갈 것이다!



반도체특별법의 국회 본회의 통과가 '초읽기'에 들어갔다. 장시간·불규칙 노동을 양산하는 '주 52시간 노동시간 상한제 적용제외' 조항이 논란 끝에 삭제됐지만, 이 법은 여전히 수많은 독소조항을 품은 채 지난 4월 신속처리안건으로 지정됐다.



민주당 주도로 강행처리되고 있는 반도체특별법에 '내란공범' 국민의힘은 반대 입장을 줄곧 표명해 왔다. 반도체산업의 국가 경쟁력 강화를 위해서는 '주 52시간 적용제외' 특례 조항을 반드시 포함해야 한다는 게 이들의 주장이다.



그러나 해당 특례 조항을 제외하면, 국회 본회의 상정을 눈앞에 둔 이 법을 둘러싼 여야 간 이견은 사실상 존재하지 않는다. 법안에 담고 있는 산업인프라 조성 지원, 막대한 조세 감면과 보조금 지원, 예비타당성조사 면제, 전문인력 양성 등 특정 대기업에 온갖 특혜를 몰아주는 내용이 여전히 가득하기 때문이다. 국내 반도체산업계의 이익단체인 '한국반도체산업협회'가 "일단 국회에서 주 52시간 문제를 제외한 나머지 반도체특별법이라도 먼저 통과시켜 달라"고 주문하는 이유 역시 같은 맥락이다.



결국, 민주당 주도로 입법 추진 중인 이 법은 여야가 한 몸이 돼 만든 것과 다름없다. '국가경쟁력'과 '민생'이라는 이름 아래, 막대한 공공재정을 반도체 대기업에 이전하고 지역주민과 노동자의 삶과 생태를 송두리째 파괴하겠다는 이 계획 앞에 지금 이 순간, 여야는 따로 없다.



이렇듯 여야는 반도체산업을 '미래먹거리산업'이라 칭송하며 대대적인 세제·재정 지원을 한목소리로 약속하고 있다. 그러나, 우리는 이미 여러 차례에 걸쳐 이 법의 문제점을 줄기차게 말해 왔다. 지금 정부와 국회가 SK하이닉스, 삼성전자를 비롯한 반도체 대기업에 선사하려는 지원 계획과 제반 비용은 전부 하나같이 시민의 세금과 노동자의 희생에 기반한 것들이다.



국가경쟁력과 민생을 앞세워 모두의 생명과 안전, 노동권을 짓밟고, 막대한 물과 전기를 약탈하는 '악법 중의 악법' 반도체특별법의 국회 통과를 우리는 강력히 반대한다.



민주당에 경고한다. 노동자 민중은 물과 전기를 비롯한 공공재를 당신들 마음대로 처분할 수 있는 권한을 결코 양도한 적이 없다.



민주당이 법안 통과에 혈안이 된 반도체특별법이 제정·통과되지 않은 지금 이 순간에도, 이미 반도체 대기업들은 수많은 특혜와 특권에 기대어 필요 이상의 것들을 누려 왔다.



그중에서도 삼성전자 물류하청업체 명일 노동자들의 상황이 대표적이다. 명일 노동자들은 진짜사장 삼성전자의 지속적인 노동탄압으로 '노조 할 권리' 보장은커녕 대량해고에 내몰렸다. 이런 상황에서 민주당이 이른바 '산업평화 유지'를 위한 노력의무 조항을 담은 이 법의 통과를 강행하려는 것은 헌법상 노동기본권을 희생해서라도 반도체산업 재벌의 기득권을 보장하겠다는 속내에 다름 아니다.



민주당에 묻는다. 이 같은 문제점들을 뻔히 알면서도 반도체특별법을 강행 통과시키겠다는 것인가? 반도체특별법이 강행 처리된다면, 소수 재벌만을 위한 수탈과 착취구조는 앞으로 더욱 공고해질 것이 분명하다. 그리고 이 사태에 대한 모든 책임은 재벌특혜 입법을 주도한 민주당이 오롯이 져야 할 것이다.



그럼에도 우리는 이 법안의 통과 여부에 우리 모두의 미래를 의탁하지 않을 것이다. 지금 우리에게 진정으로 필요한 것은 지속가능한 사회를 위해 자원 이용 구조를 재편하고, 그 과정에서 산업·지역·시민의 권리를 확충하는 '정의로운 전환'이다. 우리는 재벌특혜, 반노동, 반환경 입법 저지 운동을 넘어 모든 노동자의 노동권과 건강권 보장, 공공재생에너지로 정의로운 전환으로 나아갈 것이다.



이에 우리는 다음과 같이 <우리의 다짐과 요구>를 다시 한번 강력히 천명한다.



- 하나, 재벌특혜보다 노동자 건강권이 먼저다. 반도체노동자들이 안전하게 일할 권리 보장하라!

- 하나, 노동자의 양보와 희생을 전제로 한 반도체 산업평화는 기만이다. 반도체노동자의 노동3권 보장하라!

- 하나, 물, 전기, 토지는 반도체재벌의 소유가 아니다. 필수 공공재에 대한 반도체재벌의 약탈을 반대한다!

- 하나, 재벌특혜, 반노동, 반환경 악법 '반도체특별법' 입법 추진을 전면 중단하라!



2025년 11월 25일



<반도체특별법 강행처리 반대 긴급 집회> 참가자 일동"

덧붙이는 글 | 이 기사는 박재희 반올림 자원활동가가 작성하였습니다.

11월 25일 저녁 7시, 국회 정문 앞에서 '재벌특혜 반도체특별법저지·노동시간 연장 반대 공동행동'(아래 공동행동)의 주최로 반도체특별법 강행처리를 반대하는 긴급 집회가 열렸다. 집회의 전체 진행은 이종란 '반도체 노동자의 건강과 인권지킴이'(아래 반올림) 상임활동가가 맡았다.공동행동은 반도체 연구개발 노동자에 대한 주 52시간 노동상한제 적용을 제외하고 반도체 산업에 대한 각종 특혜를 제도화하는 반도체특별법에 맞서기 위해 2025년 2월 10일에 출범한 연대체다. 공동행동은 해당 법안이 산업 경쟁력 강화를 명분으로 내세우고 있지만, 실질적으로는 노동자의 건강권과 생명권을 침해하고 재벌에만 특혜를 집중하는 법이라고 비판해 왔다.현재 공동행동에는 노동조합, 시민사회단체, 진보정당을 포함하여 총 72개의 단체가 참여하고 있으나, 이날 집회 현장에는 상대적으로 노동조합 깃발이 많지 않았다. 진행자 이종란 활동가는 "반도체특별법은 반도체 노동자뿐만 아니라 전체 노동자의 노동시간, 안전, 건강의 문제"라며 노동조합들의 보다 폭넓은 참여를 촉구했다.이날 집회에는 총 20개의 단체가 참가했고, 참가단 명단은 다음과 같다. 금속노조 자동차판매연대지회, 기후정의동맹, 노동건강연대, 노동당, 노동해방열사 정신계승사업회, 말벌 연대동지, 민주노총 서비스일반노동조합 명일지회, 민주노총 전국화학섬유식품산업노동조합, 반도체 노동자의 건강과 인권지킴이 반올림, 비정규노동자의집 꿀잠, 사회주의를 향한 전진, 서울청소년노동인권네트워크, 스튜디오 알, 이랜드노동조합, 이수기업 지회, 정의당, 팔레스타인과 연대하는 학생 공동행동, 플랫폼씨, 한국노동안전보건연구소, 하이텍알씨디코리아 분회(가다나순).집회는 민중의례로 시작되었고, 참석자들은 노동 해방을 위해 싸우다 목숨을 잃은 열사들과, 매일같이 일터에서 산업재해로 숨져간 노동자들을 기리는 묵상의 시간을 가진 뒤 '임을 위한 행진곡'을 제창했다.이어진 첫 발언에서는 진보정당 대표단이 나섰다. 권영국 정의당 대표와 김성봉 노동당 부대표는 정의로운 반도체 산업을 위해서 특별법을 전면 백지화하고 재검토해야 함을 촉구했다.두 번째 발언자로 나선 해미 기후정의동맹 집행위원은 반도체특별법이 용인 반도체 메가 클러스터 조성을 위한 조건을 만들어 주는 법이라 지적하며, 해당 사업이 막대한 물과 전기를 소모하고 지역 환경을 파괴하는 구조임을 비판했다. 이어 "이 법은 산업 육성이 아니라 반환경적 개발을 합법화하는 법"이라며 기후위기 시대에 역행하는 입법임을 강조했다.이용덕 '사회주의를 향한 전진' 활동가는 국회를 향한 규탄 발언과 함께 삼성과 SK 하이닉스와 같은 초거대자본의 운영을 노동자와 민중이 통제해야만 희생을 막을 수 있다고 목소리를 높였다.네 번째 발언에 나선 이재범 민주노총 서비스일반노동조합 명일지회 회장은 무노조 경영을 기본으로 하고 있는 삼성전자의 기조로 인해 노동조합이 만들어졌음에도 제대로 된 역할을 하지 못하고 있는 상황을 지적했다. 이어 첨단 산업을 주도한다는 명목으로 수많은 하청 노동자를 탄압하고 있음을 규탄하며, 반도체특별법이 노동조합을 더욱 취약하게 만들 것이라고 경고했다.마지막 발언자로 나선 박내현 서울청소년노동인권네트워크 활동가는 반도체 인력 양성을 명분으로 추진되는 '반도체고등학교 신설' 계획을 비판했다. 그는 '반도체고등학교를 졸업한 학생들에게 아무 나쁜 일도 안 생겼는데 막기는 어려울 것 같다'는 국회의원들의 반응에 대해, "어떤 나쁜 일을 기대하고 계시는지 모르겠다"라며 지적했다. 또한, 학생들의 취업률은 중시하면서 어디에 취업하는지조차 모르는 교육청과 고등학교의 실태를 고발하며 청소년의 교육권과 노동권의 문제를 규탄했다.발언 중간에는 문화노동자 박준의 문화공연이 이루어졌다. 박준은 '전태일다리에 서서'와 '힘들지요'를 부르며 장시간 노동과 산재 현실 속에서 살아가는 노동자들의 삶을 노래로 전하고 집회 현장에 용기를 돋아주었다.집회의 마지막 순서로 결의문 낭독이 진행되었다. 권영은 반올림 활동가, 조찬우 반올림 자원활동가, 신동민 민주노총 화섬노조 조직국장, 양진아 서울 청소년노동인권네트워크 활동가, 임용현 한국노동안전보건연구소 활동가가 선창자로 나서 반도체특별법 저지와 노동시간 연장 반대의 뜻을 함께 읽어 내려갔다.다음은 결의문 전문이다.