메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

25.12.02 12:19최종 업데이트 25.12.02 12:20

'통일교' 겨냥 이 대통령 "정교분리 위배는 헌법 위반"

"조직적·체계적 정치 개입 사례 많아"... 재단해산명령 포함한 대응책 검토 주문

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
이재명 대통령이 2일 용산 대통령실에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다.
이재명 대통령이 2일 용산 대통령실에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스

이재명 대통령이 2일 국무회의에서 "정교분리원칙이라는 게 정말 중요한 원칙인데 어기고, 종교재단 자체가 조직적이고 체계적으로 정치에 개입한 사례들이 있다"며 일본의 종교재단법인 해산명령을 참조해 관련 대응책을 검토하라고 주문했다.

윤석열 정부와의 유착 의혹을 받고 있는 통일교(세계평화통일가정연합)를 겨냥한 발언으로 보인다.

한학자 통일교 총재는 2022년 1월 권성동 국민의힘 의원에게 정치자금 1억 원을 전달하고 2022년 4월부터 7월까지 교단 자금 1억4400만 원을 국민의힘 의원 등에게 쪼개기 후원한 혐의를 받고 있다. 특히 '건진법사' 전성배씨를 통해 김건희에게 고가의 목걸이와 샤넬 가방을 건네며 교단 현안을 청탁한 혐의도 받고 있다(관련기사 : "한학자 윤허 받아" 10년 통일교 신도, 한 시간 동안 '참어머니'에 불리한 증언 https://omn.kr/2g8nz)

AD
통일교는 지난 3월 일본 법원으로부터 해산 명령을 받은 상황이다. 아베 신조 전 일본 총리 살해 사건으로 고액 헌금 문제가 사회 문제화 되면서 일본 문부과학상이 종교법인법을 근거로 해산 명령을 청구한 데 따른 결과다.

이와 관련해 이 대통령은 "일본에서는 종교재단법인 해산명령을 했다고 하는데 우리는 어디 부처에서 검토되고 있나"라며 "(정교분리원칙 위배는) 헌법 위반 행위인데 이걸 방치하면 헌정질서가 파괴될 뿐 아니라 종교전쟁 비슷하게 될 수도 있다"고 지적했다.

조원철 법제처장이 "아직 검토된 바가 없는 것으로 안다. 법제처에서 검토하겠다"고 하자, 이 대통령은 "이게 매우 심각한 사안이라 일본에서는 재단법인 해산명령을 했다는 것 같다. 그것도 법제처가 검토해 보시라"고 주문했다.

또 "실행계획과 프로그램도 나오면 법제처가 주관해서 어느 부처가 담당하는 것인지, 무슨 일이 필요한지 별도로 국무회의에 보고해달라"고 덧붙였다.

#이재명대통령#통일교#정교분리#해산명령#김건희

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

이경태 (sneercool) 내방

2007년 5월 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

이 기자의 최신기사이 대통령 "사건조작·군사쿠데타, 나치 전범 처리하듯..."

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기