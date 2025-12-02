메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

인천경기

25.12.02 11:56최종 업데이트 25.12.02 11:56

노영준 의원, 헌혈·장기기증 조례 분리... 헌혈자 온누리상품권 지급 가능해진다

시민 생명나눔 참여 확대... 헌혈자 온누리상품권 지원·조례 분리 추진

원고료로 응원하기
노영준 광주시의원이 대표 발의한 ‘광주시 헌혈 장려 및 지원에 관한 조례안’과 ‘광주시 인체조직 등 장기등 기증 장려에 관한 조례안’이 지난 1일 열린 제321회 광주시의회 제2차 정례회 제2차 본회의를 통과했다.
노영준 광주시의원이 대표 발의한 ‘광주시 헌혈 장려 및 지원에 관한 조례안’과 ‘광주시 인체조직 등 장기등 기증 장려에 관한 조례안’이 지난 1일 열린 제321회 광주시의회 제2차 정례회 제2차 본회의를 통과했다. ⓒ 광주시의회

노영준 광주시의원이 대표 발의한 '광주시 헌혈 장려 및 지원에 관한 조례안'과 '광주시 인체조직 등 장기등 기증 장려에 관한 조례안'이 지난 1일 열린 제321회 광주시의회 제2차 정례회 제2차 본회의를 통과했다.

AD
'광주시 헌혈 장려 및 지원에 관한 조례안'은 기존 조례에 포함되지 않았던 헌혈 장소 설치 지원과 헌혈 권장사업 홍보 등의 근거를 새로 마련하고, 헌혈자에게 1만 원 상당의 온누리상품권을 지급할 수 있도록 하는 내용을 담고 있다.

또한 '광주시 인체조직 등 장기등 기증 장려에 관한 조례안'은 장기·인체조직 기증 장려사업 계획을 보다 구체화하여 실질적인 지원책 마련을 강화하는 데 목적이 있다. 두 조례안의 제정으로 기존 '광주시 헌혈 및 장기 등 인체조직 기증 장려에 관한 조례'는 폐지된다.

노 의원은 "기존 조례는 헌혈과 장기·인체조직 기증을 하나의 틀로 묶어 다룸에 따라 세부적인 지원 근거를 충분히 규정하기 어려웠다"며 "이번 조례 제정을 통해 두 분리하여 체계화함으로써 시민의 생명나눔 참여를 보다 효과적으로 뒷받침할 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.

#노영준#광주시의회

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

박정훈 (friday76) 내방

"삶은 기록이다" ... 이 세상에 사연없는 삶은 없습니다. 누구나의 삶은 기록이고 그만한 가치가 있습니다. 사람사는 세상 이야기를 사랑합니다. p.s 오마이뉴스로 오세요~ 당신의 삶에서 승리하세요~!!

이 기자의 최신기사성남시, '대장동 비리' 관련자 재산 5673억 원 가압류 신청

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기