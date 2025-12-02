성난 소비자단체 "쿠팡, 적당히 무마하려는 시도 꿈도 꾸지 말라"

올해 6월부터 최근까지 약 3천 370만 명에 이르는 회원 개인정보가 유출된 쿠팡. 쿠팡은 회원들의 민감 정보 유출은 없었다고 해명하고 있으나 소비자들의 분노는 커져가고 있다.
한국소비자단체협의회(아래 소비자단체협)는 1일 성명을 내고 "쿠팡이 소비자는 안중에도 없다"며 강하게 쿠팡을 규탄했다. 쿠팡이 정보 유출 사고에 대한 소비자 보호 대책을 즉각 마련하지 않으면 회원 탈퇴와 불매 운동에 나서겠다고 경고했다.
2일 오전에는 더불어민주당 을지로위원회, 더불어민주당 박범계·박찬대·강준현·민병덕·허영·김승원·김남근·김현정·이강일 의원과 국회 소통관에서 공동 기자회견도 열고 쿠팡의 실질적 보상을 촉구했다(관련기사 : 쿠팡 "개인정보 노출 계정 3370만개"…사실상 다 털렸다
https://omn.kr/2g7xz).
커지는 소비자들의 분노
소비자단체협에는 소비자교육중앙회, 한국여성소비자연합, 한국YWCA연합회, 한국소비자연맹, 소비자시민모임, 한국소비자교육원, 한국YMCA전국연맹, 녹색소비자연대, 소비자공익네트워크, 한국부인회총본부, 대한어머니회중앙회, 미래소비자행동 등 소비자단체 12곳이 참여중이다.
이들은 "소비자의 개인정보를 핵심 자산으로 활용하며 성장한 쿠팡이 보안 의무를 부차적 과제로 다뤄 약 3천4백만 소비자의 가장 내밀한 정보인 주소, 연락처, 구매 내역, 심지어 공동현관 비밀번호까지 포함된 개인정보가 노출되었다는 사실에 소비자는 깊은 우려와 강한 분노를 표한다"라고 밝혔다.
사실상 대부분의 회원 정보가 유출된 상태로 추정되지만 쿠팡은 사고 초기에 4천500개의 계정 정보만 유출됐다고 밝힌 바 있다. 이게 사실인지 아니면 여론을 무마하려고 거짓으로 밝힌 건지도 의혹이 이는 상태.
이후 후속 조사 결과를 밝히며 "고객 계정 약 3천370만 개가 무단으로 노출된 것으로 확인됐다"고 했지만 "어떠한 결제 정보, 신용카드 번호, 로그인 정보는 포함되지 않았으며 안전하게 보호되고 있다"고 해 비난이 더 커지는 양상이다.
"사태를 적당히 무마하려는 시도는 꿈도 꾸지 말라"
소비자단체협은 "이는 단순한 기술적 오류나 사고가 아니라 소비자의 신뢰는 안중에도 없이 기업의 이윤 창출을 위해 영업활동을 지속한 기업 윤리의 부재이자 보안 불감증의 명백한 증거"라며 "형식적인 사과문 한 장이나 대표이사의 관례적인 90도 인사, 수사 중이니 수사 결과를 보고 대응하겠다는 식으로 사태를 적당히 무마하려는 시도는 꿈도 꾸지 않기를 바란다"고 질타했다.
쿠팡은 논란이 확산되자 지난달 30일 배포한 사과문을 통해 "국민 여러분께 큰 불편과 걱정을 끼쳐드려 진심으로 사과드린다"고 밝혔지만 피해보상 방안 등에 대해서는 명확히 밝히지 않은 상태다.
소비자단체협도 "개인정보 유출로 인해 소비자가 겪게 될 2차 피해, 즉 보이스피싱, 스미싱, 피싱, 명의도용 등 광범위한 소비자 피해에 대한 우려를 불식할 수 있도록 책임 있는 자세로 실질적인 피해구제 대책과 구체적인 배상안을 제시해야 한다"고 주장했다. 소상공인들의 매출 감소 등의 피해에 대한 보상과 예방책도 함께 요구했다.
쿠팡 김범석 의장 사과와 해결방안 발표 촉구..."시간 끌면 불매운동 등 강력 대응하겠다"
이들은 "쿠팡이 이를 받아들이지 않고 각종 로비나 법적 대응 운운하며 시간을 끌면 우리는 소비자와 연대해 회원 탈퇴와 불매운동을 포함한 수단·방법을 총 동원해 강력히 대응할 것"이라고 선언했다.
소비자단체협은 ▲ 쿠팡이 소비자 개인정보 유출 사고의 원인과 규모를 투명하게 공개할 것 ▲ 피해 소비자에 대한 실질적이고 구체적인 배상안을 즉각 마련할 것 ▲ 정부와 관계 당국은 철저한 조사와 강력한 행정 처분과 재발 방지 대책을 신속히 수립할 것 ▲ 국회는 집단소송법, 징벌적 손해배상, 입증책임 전환 등 소비자 3법을 조속히 통과시킬 것 등 네 가지 요구 사항을 쿠팡과 정부, 국회에 각각 촉구했다.
한편, 국회 과학기술정보방송통신위원회는 2일 오전 10시부터 과학기술정보통신부, 한국인터넷진흥원(KISA) 관계자 등 정부 인사와 쿠팡의 박대준 쿠팡 대표 등을 상대로 현안 질의에 나섰다.