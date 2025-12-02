조선 왕도 해결 못한 배변 문제, 선진국 대한민국은 외면 중

AD

"체면이 말이 아니야… 이런 상태에서는 창의적인 생각을 하기가 어렵네."

"전하, 오늘 기운이 약하옵니다."

"몸이 하는 말은 숨길 수 없사옵니다."

덧붙이는 글 | 노년의 배변권은 어르신들만의 문제가 아니다. 지금 건강한 젊은이들도 언젠가는 같은 도움을 필요로 하게 된다. 그래서 이 문제는 ‘특정 세대의 복지’가 아니라 모든 세대가 함께 준비해야 할 미래 과제다. 기술은 이미 우리 곁에 있다. AI·센서·위생공학을 결합하면 병상에서도 자동·청결·존엄한 배변 관리가 가능하다. 다만 이 기술을 실제 삶에 적용하고 요양병원과 재가요양 현장에서 쓸 수 있도록 국가가 정책적으로 지원하고, 개발을 촉진해야 한다. 오늘의 대한민국을 만든 세대에게 드리는 존중이자, 미래의 우리 자신에게 남기는 안전장치이기도 하다. 노년의 배변권을 지키는 일은 결국 우리 모두의 품격과 미래를 지키는 일이다.

병상에 누워 계신 어르신들의 배변 문제는 누구도 크게 말하지 않지만, 하루의 품위와 마음의 평온, 그리고 인간으로서의 마지막 존엄을 좌우하는 문제다.조선의 왕조차 배변을 통해 건강을 세밀하게 살폈지만, 정작 배변을 처리하는 기술은 500년이 지나도록 크게 달라지지 않았다. 대한민국의 1인당 GDP가 3만 4000달러를 넘어선 지금까지도, 노년의 배변권은 복지의 깊은 사각지대에 남아 있다.이제는 기술과 정책을 통해 이 마지막 존엄의 영역을 채워야 한다. 오늘의 대한민국을 일으킨 세대에게, 왕도 누리지 못했던 대우와 존중을 돌려드릴 시간이다.박중현 교수는 평생 대한민국 상하수도 발전을 이끌어온 거장이다. 전쟁 폐허 속에서 국가 기반을 닦아온 토목·상하수도 기술자들의 자부심을 기록했고, 한글의 과학성과 미래 생명공학까지 넘나들며 한국 과학기술의 방향을 고민해온 분이다.그러나 다리에 힘이 약해져 침대에 머무는 시간이 많아지고, 화장실을 남에게 의존해야 하는 상황이 되자, 그는 내게 조용히 말했다.이 말은 단순한 푸념이 아니었다. 불편함과 수치심이 인간의 존엄뿐 아니라, 그가 가진 국가적 자산인 지혜와 창의력까지 약화시키는 순간을 직접 보고 겪은 것이다.그분뿐일까? 지금 이 순간에도 수많은 어르신들이, 가난과 전쟁, 재건과 산업화를 견뎌온 세대가, 노년에 가장 기본적인 생명활동조차 남에게 맡기며 수치심 속 하루를 보내고 있다.이 장면을 떠올리면, 이상하게도 조선 왕의 배변 장면이 떠오른다. 사극에서 왕이 용변을 보려 앉으면, 내시와 어의들이 둘러서 색·냄새·양을 살피며 건강을 분석한다.배변은 그 시대 최고의 종합 건강 데이터였다. 그러나 놀랍게도 배설 자체를 처리하는 기술은 지금과 크게 다르지 않았다. 받고, 비우고, 닦는 방식은 21세기 요양 시설에서 벌어지는 장면과 크게 다르지 않았다. 우리는 건강 데이터만 현대화했을 뿐, 배변 처리 기술의 본질은 조선 시대에 멈춰 있었다.한국의 1인당 GDP는 1960년대 수백 달러에서 2023년 3만 4121달러로 뛰어올랐다. 세계 최빈국에서 선진국으로 도약한 이 변화는 기아·전쟁·산업화·재건·교육·민주화를 견뎌온 세대의 노력으로 가능했다.그런데 이분들이 노년의 마지막 길에서 가장 기본적인 배변조차 불편과 수치, 타인 의존 속에서 해결해야 한다면, 과연 이것이 선진국의 모습일까.기술이 없어서 못 하는 것이 아니다. AI·센서·생체신호 분석 기술은 이미 의료 현장에서 활용되고 있고, 로봇 기술은 정밀 수술과 돌봄 보조로 빠르게 확산되고 있다. 심지어 우주에서는 무중력 속에서도 안전하게 배설을 처리한다.문제는 이 기술을 배변 관리에 '적용하지 않았을 뿐'이다. 새로운 원천 연구가 필요한 것도 아니다. 배설물 흡입·분리·밀폐 저장, AI 기반 생체 신호 분석, 음압·악취 제어, 자동 세정·건조 시스템 등 이미 존재하는 기술들의 조합으로 충분히 구현 가능하다.즉, "기술이 없어서 못 한다"가 아니라, "기술을 적용하지 않았기 때문에 없는 것"이다. 정부와 지자체가 의지만 있다면, 1~2년 내 시범사업과 시설 설치까지 가능한 영역이다.해결책은 명확하다. AI 기반 배변·건강 모니터링 시스템 시범 도입, 자동·음압 기반 배설 처리장치 개발 및 지원, 장기요양보험을 통한 기술 보조 확대, '존엄한 배변권' 국가 기준 제정, 요양보호사 노동 부담 경감 기술 도입 등이다. 이는 복지 비용을 늘리는 일이 아니다.오히려 저렴한 비용으로 국가적 지혜를 보존하고, 사회적 품격을 세우는 일이다. 어르신들의 마지막 존엄을 지켜주는 기술은 미래 세대인 우리 자신이 언젠가 받게 될 혜택이기도 하다.대한민국은 이제 왕조도 누리지 못한 존엄을 기술과 정책으로 실현할 수 있는 나라다. 오늘의 대한민국을 만든 세대에게, 이제 그 존엄을 돌려줄 차례다.