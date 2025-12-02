메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

부산경남

한줄뉴스

25.12.02 10:53최종 업데이트 25.12.02 11:48

김경수 "지방주도 성장, 대한민국 새길" 강연 22일

원고료로 응원하기
자치분권경남연대, 경남공익재단 등 단체는 오는 22일 저녁 3.15아트센터 국제회의장에서 김경수 대통령직속 지방시대위원회 위원장을 초청해 "지방주도 성장, 대한민국 새길을 열다"라는 제목으로 강연회를 연다.

김경수 위원장, 초청 강연회
김경수 위원장, 초청 강연회 ⓒ 경남공익재단

#김경수

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

이 기자의 최신기사박쌍순 학교비정규직노조 경남지부장, 단식 14일만에 병원 후송

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기