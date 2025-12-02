김경수 "지방주도 성장, 대한민국 새길" 강연 22일

큰사진보기 ▲김경수 위원장, 초청 강연회 ⓒ 경남공익재단 관련사진보기

자치분권경남연대, 경남공익재단 등 단체는 오는 22일 저녁 3.15아트센터 국제회의장에서 김경수 대통령직속 지방시대위원회 위원장을 초청해 "지방주도 성장, 대한민국 새길을 열다"라는 제목으로 강연회를 연다.