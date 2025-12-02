"장애인 비하 발언한 진해아트홀 관장, 감봉 2개월로 끝날 일인가?"

큰사진보기 ▲창원진해지역 53개 단체로 구성된 '범진해구민 진해아트홀 대책위원회'는 12월 2일 진해아트홀 앞에 기자회견을 열어 '장애인 비하' 발언한 지연숙 관장의 즉각 사퇴를 촉구했다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

장애인과 여성·시민사회단체들이 장애인 비하 발언을 한 지연숙 창원문화재단 진해아트홀 관장의 즉각 사퇴와 중징계를 요구하고 나섰다. 진해장애인인권센터를 비롯한 단체들은 2일 오전 진해아트홀 앞에서 "진해구민은 장애인 인권을 침해한 지연숙 관장을 거부한다"고 밝혔다.지연숙 관장은 지난 9월 24일 내부 회의에서 "품격 있는 클래식 공연에서 장애인이 '빽빽' 소리를 지르면 어떻게 하느냐", "휠체어석을 맨 뒷열로 옮기라"는 발언을 한 사실이 뒤늦게 알려졌다. 진해아트홀은 창원문화재단 산하 기관이다.논란이 커지자 지연숙 관장과 창원문화재단은 각각 사과문을 냈다. 창원문화재단은 11월 말 징계위원회를 열어 '품위유지 의무 위반'으로 감봉 2개월의 경징계 처분을 내렸다. 견책·감봉은 경징계, 정직·강등·해임·파면은 중징계에 해당한다.창원·진해 지역 장애인·시민사회단체들은 '범진해구민 진해아트홀 대책위원회'를 꾸리고 지연숙 관장의 즉각 사퇴와 중징계를 요구했다.최진기 진해장애인자립생활센터 소장, 이나리 진해여성의전화 대표, 남정우 장애인권익옹호활동단 삼별초 대표, 김민석 진해장애인자립생활센터 활동가, 박승연 진해장애인평생학교 학생대표는 진해아트홀 앞에서 "깊은 참담함과 무거운 책임감을 안고 이 자리에 섰다"고 말했다.최 소장은 "진해 지역 문화예술의 중심이 되어야 할 관장이 심각한 장애인 인권침해를 저질렀음에도 아무 책임 없이 자리를 유지하고 있다"며 "강한 분노를 표하지 않을 수 없다"고 밝혔다.대책위는 "문화기관 대표가 장애인을 통제와 배제의 대상으로 바라보는 차별적 발언을 했다는 사실은 심각한 인권침해"라고 지적했다. 이어 "사과문에서도 문제를 '미숙한 표현', '부족한 표현'으로 축소하며 본질을 회피했다"며 "진정성 없는 변명일 뿐 책임 있는 태도라고 보기 어렵다"고 주장했다.경징계 처분에 대해서도 이들은 "공식 사과문에서는 사태를 무겁게 받아들이는 듯했지만 실제 징계는 감봉 2개월이라는 사실상 최소 수준이었다"며 "이는 장애인 차별에 대해 '그래도 괜찮다'고 용인하는 신호를 사회에 던지는 위험천만한 결정이다"라고 비판했다.이들은 "장애인을 배제하는 발언을 한 사람이 여전히 기관장 자리를 지키고 있다는 사실 자체가 창원문화재단의 공공기관으로서의 책임을 저버린 증거"라며 "이번 사건은 개인의 실수나 일회성으로 끝나지 않고, 재단 전체의 취약한 인권 감수성과 구조적 문제를 여실히 보여준다"고 강조했다. 이어 "재단은 지금이라도 장애인차별금지법 위반의 중대성을 인식하고 지 관장을 중징계해야 한다"고 촉구했다.대책위는 "장애인과 비장애인이 동등하게 문화를 누리는 도시를 만들겠다는 재단의 약속은 이번 사태로 무너졌다"며 "장애인을 차별한 관장이 자리를 유지하는 것은 창원시민 전체에 대한 모욕"이라고 규정했다. 또 "지 관장은 즉각 사퇴하고, 재단은 사건 경위를 투명하게 공개하며 책임자·관련자를 강력히 징계해야 한다"고 요구했다.범진해구민 진해아트홀대책위원회는 진해장애인자립생활센터, 진해장애인인권센터, 진해장애인평생학교, 진해장애인복지관, 보배하나어린이집, 장애인직업재활시설 행복나눔, 진해여성의전화, 진해여성의전화 부설 진해성폭력상담소, 경남농아인협회 창원시진해지회, 경상남도장애인부모연대 진해지회, 경남시각장애인협회 창원시진해지회, 진해장애인가족지원센터, 음소리 발달장애인주간활동센터, 해바라기 발달장애인주간활동센터, 진해YWCA, 행복중심진해생협, 에코힐링, 경남장애인자립생활센터협의회, 경상남도장애인부모연대, 경남장애인차별철폐연대, 전국장애인이동권연대 경남지부, 경남여성장애인연대, 경남장애인인권센터협의회, 경남장애인권리옹호네트워크, 경남장애인평생학교협의회, 경남여성단체연합, 전국장애인이동권연대 창원시지부, 경남권리중심중증장애인맞춤형공공일자리협회 창원시지부, 창원시장애인동료상담개발원, 장애인권익옹호활동단 삼별초 등 53개 단체로 구성되어 있다.