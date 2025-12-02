'끝나지 않는 상처' 성인이 되어도 계속되는 학교폭력의 그림자

모든 학생은 학교에서 안전하게 배우고, 존중받으며, 정당한 보호를 받을 권리가 있다. 그러나 학교 현장에서 아이들을 괴롭게 만드는 폭력은 잠잠해진 적이 없다. 수법은 갈수록 교묘해지고, 고통 받는 학생이 늘어나지만 문제는 매년 도돌이표처럼 반복된다.
그중에서도 경계선지능을 가진 학생들은 교실 안에서 가장 먼저 표적이 되고, 가장 늦게 발견된다. 이들이 겪는 학교폭력은 축소되거나 왜곡되고, 어렵게 마주한 학교폭력 대응체계에서도 쉽게 사각지대에 놓인다. 느린인뉴스는 우리 사회의 틈이 어떻게 아이들을 위험으로 밀어 넣는지, 무엇을 바꾸어야 더 이상의 피해를 막을 수 있을지 살펴봤다.
경계선지능인은 ‘느린학습자’라고도 불립니다. 이번 연재에서는 ‘경계선지능’으로 용어를 통일해 사용했습니다.
30대 중반에 접어든 경계선지능 청년 A씨는 여전히 또래와 가까워지는 일이 두렵다. A씨는 학창 시절 반복된 언어적·신체적 괴롭힘을 당했다. 고등학교를 졸업한 지 10년이 넘었음에도 교실에서의 기억이 불쑥 떠오르는 탓에, 지금도 정기적으로 상담을 받고 있다. A씨는 누군가 다가오면 먼저 의심부터 하게 되고, "상대가 나를 싫어하지는 않을까"라는 불안 때문에 새로운 관계를 시작하는 일이 쉽지 않다고 말한다.
앞선 기사에서 다룬 행정·사법 절차가 모두 끝나면 학교폭력 '사안'은 종결되지만, 피해학생에게 상처를 매듭짓는 일은 쉽게 이뤄지지 않는다.
). 2023년 넷플릭스 오리지널 시리즈 <더 글로리>가 공개된 이후 성인이 된 학교폭력 피해자의 이야기가 다시 주목 받았지만, 드라마 속 '문동은'(송혜교 분)과의 공통점은 학교폭력이 인생 전반을 송두리째 바꿔놓았다는 사실뿐이다. 현실에서는 드라마 같은 '사이다' 결말을 기대하기 어렵다.
당시 한국학교정신건강의학회가 발표한 설문조사 결과에 따르면 정신과 전문의 중 62.7%는 '학교폭력 피해자는 성인이 돼서도 불안, 우울, 공황장애, 광장 공포증, 대인관계에서의 위축, 자존감 하락 등을 겪는다'고 답했다. 가해자에 대한 감정 역시 쉽게 정리되지 않아 10명 중 9명이 복수를 생각해본 적이 있다는 조사 결과도 나왔다. 학교를 졸업하고 오랜 시간이 지난 뒤에도 상처는 일상의 곳곳에 남아 있었다.
최수진 느린소리 대표 역시 학교폭력이 남긴 후유증을 현장에서 꾸준히 확인하고 있다. 그는 "30대가 넘은 청년들도 상담을 시작하면 학창시절 겪었던 일을 이야기한다"고 말했다. 2022년부터 3년 동안 최 대표를 만난 한 청년은 최근에야 학교폭력 이야기를 꺼내지 않기 시작했다.
최 대표는 "이제야 감정이 어느 정도 해소된 것 같다"며 "그동안 자신의 이야기를 털어놓을 곳도 없고, 그 당시에 충분히 회복할 시간을 갖지 못했던 것"이라고 짚었다. 상처를 말하고 해소할 기회가 부재한 채 시간이 흘렀던 것이 문제였다는 지적이다.
문제는 피해 청년뿐 아니라 가족들도 상처에서 자유롭지 않다는 점이다. 최 대표는 "부모님끼리 이야기할 때도 한 분이 학교 이야기를 꺼내면, 순식간에 모두 비슷한 경험을 꺼내게 된다"고 말했다. 그러면서 느린소리와 함께하는 10여 명의 청년 가운데 학교폭력을 겪지 않은 사람은 단 한 명도 없다는 이야기를 덧붙였다.
학교폭력 피해 경험은 이후의 삶과 진로에도 깊은 영향을 미친다. 한국청소년정책연구원이 2022년 발표한 '경계선지능 청년의 정책소외 실태 및 정책개발' 연구에서도 이 같은 결과를 확인할 수 있었다. 연구에 참여한 종사자들은 경계선지능 청년이 학령기 동안 겪은 학교폭력·집단 부적응이 대인기피로 이어지고, 이로 인해 낮아진 자존감이 사회적 독립을 준비하는 데 심각한 장애가 된다고 입을 모았다. 왕따, 관계 형성 실패 등 학령기의 경험이 성인이 된 후에도 트라우마나 무기력으로 되살아나면서 장기적인 영향을 미치고 있었다. 연구에서는 "심리정서적 지지가 우선돼야 한다"는 점이 강조됐다.
그러나 실제 청년들은 학교폭력 이후 회복 절차나 정서적 지지 기반을 충분히 경험하지 못하고 있다고 답했다. 과거 피해를 겪은 청년들이 받은 대부분의 도움은 '부모'로부터의 정서적 보호였다. 하지만 별도의 회복 프로그램이나 지지체계가 부재한 상황 속에서, 든든하고 편안한 울타리였던 부모라는 존재는 시간이 지날수록 또 다른 부담으로 돌아왔다. '부모에게만 기대고 있다'는 자책감, 부모의 희생을 떠올리며 느끼는 부담감이 작용했다는 분석이다.
일부는 가족 밖에서 도움을 받았지만, 그 경험이 오히려 부정적으로 남은 경우도 적지 않았다. 학교 상담, 치료 지원, 경찰·사법 시스템, 시설 보호 등 공적 도움을 받은 일부 청년들은 "충분한 공감을 받지 못했다", "도움을 받은 사실이 주변에 알려지며 관계가 손상됐다"고 회상했다. 무엇보다 어렵게 연결돼 외부의 도움을 받았더라도 실제로는 도움이 되지 않았거나, "골든타임을 놓쳤다"고 평가하고 있었다.
학교폭력 경험은 단순히 '그때의 일'로 끝나지 않는다. 학교에서는 학교폭력으로 고립되고, 졸업 후에는 사회진입 과정에서 또 다른 실패를 반복하며 은둔·사회적 고립·범죄 노출 위험까지 이어질 수 있다는 우려도 크다. 경계선지능인에게 학교폭력 회복은 단순히 트라우마 치유를 넘어, 미래의 삶 전체를 지켜내는 문제다.
다음 편에서는 학교폭력 피해 학생들이 다시 '관계'와 '사회'로 돌아오기 위해서는 어떤 지원이 필요할지, 그리고 이를 가능하게 한 지역·기관의 실제 사례들을 살펴본다.
