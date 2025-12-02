'끝나지 않는 상처' 성인이 되어도 계속되는 학교폭력의 그림자

모든 학생은 학교에서 안전하게 배우고, 존중받으며, 정당한 보호를 받을 권리가 있다. 그러나 학교 현장에서 아이들을 괴롭게 만드는 폭력은 잠잠해진 적이 없다. 수법은 갈수록 교묘해지고, 고통 받는 학생이 늘어나지만 문제는 매년 도돌이표처럼 반복된다.



그중에서도 경계선지능을 가진 학생들은 교실 안에서 가장 먼저 표적이 되고, 가장 늦게 발견된다. 이들이 겪는 학교폭력은 축소되거나 왜곡되고, 어렵게 마주한 학교폭력 대응체계에서도 쉽게 사각지대에 놓인다. 느린인뉴스는 우리 사회의 틈이 어떻게 아이들을 위험으로 밀어 넣는지, 무엇을 바꾸어야 더 이상의 피해를 막을 수 있을지 살펴봤다.



경계선지능인은 ‘느린학습자’라고도 불립니다. 이번 연재에서는 ‘경계선지능’으로 용어를 통일해 사용했습니다.

큰사진보기 ▲교실 이미지. 해당 기사와는 무관함. ⓒ pixabay 관련사진보기

큰사진보기 ▲최수진 사단법인 느린소리 대표가 느린인뉴스와 인터뷰를 하고 있다. 느린소리라는 이름은 '느린학습자의 소리를 듣겠습니다'라는 의미를 담아 만들었다. ⓒ 느린IN뉴스 관련사진보기

※ 이 기사는 아이들과미래재단의 지원을 받아 작성됐습니다.

